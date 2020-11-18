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واشنطن تفرض عقوبات واسعة على عشرات الشخصيات والكيانات الإيرانية

بينها مؤسسة يديرها "خامنئي"

فرضت الولايات المتحدة، اليوم (الأربعاء)، عقوبات واسعة جديدة على إيران، استهدفت عشرات الشخصيات والكيانات المرتبطة بالنظام.

وبيّنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أورده "روسيا اليوم"، أن العقوبات تشمل "مؤسسة مستضعفان للثورة"، التي يديرها المرشد علي خامنئي، ووزير الأمن والمخابرات للبلاد محمود علوي.

وأضافت الوزارة أنها أدرجت في قائمة عقوباتها عشرات الشخصيات والكيانات الأخرى، بينها مرتبطة بقطاعات المعادن والنفط والنقل في إيران.

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واشنطن تفرض عقوبات واسعة على عشرات الشخصيات والكيانات الإيرانية
سبق

فرضت الولايات المتحدة، اليوم (الأربعاء)، عقوبات واسعة جديدة على إيران، استهدفت عشرات الشخصيات والكيانات المرتبطة بالنظام.

وبيّنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أورده "روسيا اليوم"، أن العقوبات تشمل "مؤسسة مستضعفان للثورة"، التي يديرها المرشد علي خامنئي، ووزير الأمن والمخابرات للبلاد محمود علوي.

وأضافت الوزارة أنها أدرجت في قائمة عقوباتها عشرات الشخصيات والكيانات الأخرى، بينها مرتبطة بقطاعات المعادن والنفط والنقل في إيران.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
07:23 PM

واشنطن تفرض عقوبات واسعة على عشرات الشخصيات والكيانات الإيرانية

بينها مؤسسة يديرها "خامنئي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فرضت الولايات المتحدة، اليوم (الأربعاء)، عقوبات واسعة جديدة على إيران، استهدفت عشرات الشخصيات والكيانات المرتبطة بالنظام.

وبيّنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أورده "روسيا اليوم"، أن العقوبات تشمل "مؤسسة مستضعفان للثورة"، التي يديرها المرشد علي خامنئي، ووزير الأمن والمخابرات للبلاد محمود علوي.

وأضافت الوزارة أنها أدرجت في قائمة عقوباتها عشرات الشخصيات والكيانات الأخرى، بينها مرتبطة بقطاعات المعادن والنفط والنقل في إيران.

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