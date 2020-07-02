تونس.. الفحوص المخبرية تكشف 3 إصابات جديدة بـ"كورونا"

إجمالي المرضى ارتفع إلى 1.178

سجلت تونس ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وافدة من الخارج؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس إلى 1178 حالة مؤكدة.

وبينت وزارة الصحة التونسية اليوم (الخميس)، في بيان حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس "كورونا"، أن الإصابات الجديدة اكتشفت إثر إجراء 574 تحليلاً مخبرياً.

وأضافت أنها لم تسجل أية حالة وفاة جديدة ليستقر العدد عند 50 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 1039 شخصاً.