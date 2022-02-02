المملكة تشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"

المنافسات تضم 3 آلاف لاعب ولاعبة على مستوى 15 لعبة

تشارك المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022" التي سُتقام في العاصمة الصينية بكين خلال المدة من 4 إلى 20 فبراير الجاري.

وتأهل 3 لاعبين للمشاركة هم (فائق عابدي، وسلمان الهويش، وراكان رضا) بعد تحقيقهم النقاط التأهيلية، كأول ثلاثي سعودي خليجي يتأهل للأولمبياد الشتوي، حيث جاء تأهلهم للمرة الأولى في تاريخ المملكة في منافسات مسابقة التزلج على المنحدرات الجبلية 'التزلج الألبي".

وأعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية اختيار فائق عابدي لتمثيل المملكة في الأولمبياد بعد المفاضلة الفنية التي أجريت بين المتأهلين للدورة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضات الشتوية، وذلك نظراً للوائح وأنظمة الدورة التي حدّدت مقعداً مؤهلاً واحدًا للمملكة في رياضة التزلج الألبي.

ويشارك في منافسات الدورة نحو 3000 لاعب ولاعبة سيتنافسون في 15 لعبة تشمل التزلج السريع، والتزلج الفني على الجليد، والزلاجة الجماعية، والتزلج الريفي، والتزلج النوردي المزدوج، وهوكي الجليد، والكيرلنج، والبياثلون، والتزلج الألبي، والتزلج الحر، والتزلج السريع على مضمار قصير، والقفز التزلجي، والتزلج على الثلوج، والزحافات الثلجية، والزلاجات الصدرية.