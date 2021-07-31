كانت في طريقها للسعودية.. هبوط اضطراري لطائرة هندية بعد شرخ في زجاجها

على متنها حمولة للمملكة وطاقم مكوّن من ثمانية أفراد جميعهم بخير

هبطت طائرة هندية اضطرارياً في مطار ولاية كيرلا الهندية، صباح اليوم السبت، بعد اكتشاف شرخ في الزجاج الأمامي للطائرة في الجو، وهي في طريقها إلى السعودية.

وقال مصدرٌ مسؤولٌ في مطار ولاية كيرلا إنه بعد الإقلاع بنحو ساعة واحدة من المطار لاحظ الطيّارون حدوث شرخ وتحطم جزءٍ بسيطٍ من الزجاج الأمامي للطائرة؛ ما دفعهم إلى العودة مجدّداً للهبوط الاضطراري.

وأشارت صحيفة "ذا إنديا إكسبريس"، إلى أن طائرة الشحن إنديا إكسبريس كانت على متنها حمولة متجهة إلى السعودية وطاقم مكوّن من ثمانية أفراد؛ جميعهم بخير.