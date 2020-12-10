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"صحة الرياض" تنال "الآيزو" في تطبيق نظام إدارة الجودة

"الشهراني": عازمون على مواصلة النجاحات بكل المجالات

حققت "صحة الرياض" شهادة منظمة المقاييس الدوليةISO 9001:2015، لتطبيق نظام إدارة الجودة.

وتعد شهادة منظمة المقاييس الدولية ISO 9001:2015، من الاعتمادات العريقة والمتميزة عالمياً؛ حيث تقدم خدمة التقييم والاعتماد للعديد من المنشآت على مستوى العالم.

وأوضح مدير الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور حسن الشهراني، أن حصول إدارة الموارد الذاتية على شهادة منظمة المقاييس الدولية ISO 9001:2015 جاء تأكيداً على عمق الرؤية الاستراتيجية لـ"صحة الرياض"، من خلال ارتباطها بمؤشرات عالمية للقياس، تطبق أعلى معايير الرقابة.

وأكد على عزم "صحة الرياض" لمواصلة نجاحاتها في المجالات كافة؛ من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة للخدمات المقدمة.

من جانبه أوضح مدير الاتصال المؤسسي بصحة الرياض فيصل الدغيثر، أنه تم تطبيق عدة إجراءات صارمة في مجال نظام إدارة الجودة لنيل شهادة المعايير العالميةISO 9001:2015.

وأشار إلى أن متطلبات الاعتماد لضمان تطبيق المعايير والإجراءات التي تضمن معايير الجودة العالمية، جاءت من خلال إعداد برامج التقييم وفق مراحل متعددة كتحليل الفجوة، والتي تعنى بتحديد فريق للجودة في كل قسم، كما تضمنت عقد دورات تدريبية للتدريب على متطلبات نظام إدارة الجودة، وإنشاء نظام للجودة ومراجعته وتفعيله.

ويعد تحقيق هذه الشهادة اعترافاً عالمياً بالتزام صحة الرياض بالمعايير العالمية لتبسيط إجراءات العمل، وقياس العمليات وتطويرها بشكل مستمر، والرقابة الذاتية، بالإضافة إلى تنمية قدرات العاملين وتحفيزهم على الأداء المميز والابتكار.

وتختص شهادة ISO 9001 بالإجراءات والتوثيق، والتصحيح، منهج العملية، والتفكير المبني على المخاطر، وذلك من خلال فريق التحسين، والتدقيق الداخلي، والتقييم المستمر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة الرياض" تنال "الآيزو" في تطبيق نظام إدارة الجودة
سبق

حققت "صحة الرياض" شهادة منظمة المقاييس الدوليةISO 9001:2015، لتطبيق نظام إدارة الجودة.

وتعد شهادة منظمة المقاييس الدولية ISO 9001:2015، من الاعتمادات العريقة والمتميزة عالمياً؛ حيث تقدم خدمة التقييم والاعتماد للعديد من المنشآت على مستوى العالم.

وأوضح مدير الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور حسن الشهراني، أن حصول إدارة الموارد الذاتية على شهادة منظمة المقاييس الدولية ISO 9001:2015 جاء تأكيداً على عمق الرؤية الاستراتيجية لـ"صحة الرياض"، من خلال ارتباطها بمؤشرات عالمية للقياس، تطبق أعلى معايير الرقابة.

وأكد على عزم "صحة الرياض" لمواصلة نجاحاتها في المجالات كافة؛ من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة للخدمات المقدمة.

من جانبه أوضح مدير الاتصال المؤسسي بصحة الرياض فيصل الدغيثر، أنه تم تطبيق عدة إجراءات صارمة في مجال نظام إدارة الجودة لنيل شهادة المعايير العالميةISO 9001:2015.

وأشار إلى أن متطلبات الاعتماد لضمان تطبيق المعايير والإجراءات التي تضمن معايير الجودة العالمية، جاءت من خلال إعداد برامج التقييم وفق مراحل متعددة كتحليل الفجوة، والتي تعنى بتحديد فريق للجودة في كل قسم، كما تضمنت عقد دورات تدريبية للتدريب على متطلبات نظام إدارة الجودة، وإنشاء نظام للجودة ومراجعته وتفعيله.

ويعد تحقيق هذه الشهادة اعترافاً عالمياً بالتزام صحة الرياض بالمعايير العالمية لتبسيط إجراءات العمل، وقياس العمليات وتطويرها بشكل مستمر، والرقابة الذاتية، بالإضافة إلى تنمية قدرات العاملين وتحفيزهم على الأداء المميز والابتكار.

وتختص شهادة ISO 9001 بالإجراءات والتوثيق، والتصحيح، منهج العملية، والتفكير المبني على المخاطر، وذلك من خلال فريق التحسين، والتدقيق الداخلي، والتقييم المستمر.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
05:04 PM

"صحة الرياض" تنال "الآيزو" في تطبيق نظام إدارة الجودة

"الشهراني": عازمون على مواصلة النجاحات بكل المجالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حققت "صحة الرياض" شهادة منظمة المقاييس الدوليةISO 9001:2015، لتطبيق نظام إدارة الجودة.

وتعد شهادة منظمة المقاييس الدولية ISO 9001:2015، من الاعتمادات العريقة والمتميزة عالمياً؛ حيث تقدم خدمة التقييم والاعتماد للعديد من المنشآت على مستوى العالم.

وأوضح مدير الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور حسن الشهراني، أن حصول إدارة الموارد الذاتية على شهادة منظمة المقاييس الدولية ISO 9001:2015 جاء تأكيداً على عمق الرؤية الاستراتيجية لـ"صحة الرياض"، من خلال ارتباطها بمؤشرات عالمية للقياس، تطبق أعلى معايير الرقابة.

وأكد على عزم "صحة الرياض" لمواصلة نجاحاتها في المجالات كافة؛ من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة للخدمات المقدمة.

من جانبه أوضح مدير الاتصال المؤسسي بصحة الرياض فيصل الدغيثر، أنه تم تطبيق عدة إجراءات صارمة في مجال نظام إدارة الجودة لنيل شهادة المعايير العالميةISO 9001:2015.

وأشار إلى أن متطلبات الاعتماد لضمان تطبيق المعايير والإجراءات التي تضمن معايير الجودة العالمية، جاءت من خلال إعداد برامج التقييم وفق مراحل متعددة كتحليل الفجوة، والتي تعنى بتحديد فريق للجودة في كل قسم، كما تضمنت عقد دورات تدريبية للتدريب على متطلبات نظام إدارة الجودة، وإنشاء نظام للجودة ومراجعته وتفعيله.

ويعد تحقيق هذه الشهادة اعترافاً عالمياً بالتزام صحة الرياض بالمعايير العالمية لتبسيط إجراءات العمل، وقياس العمليات وتطويرها بشكل مستمر، والرقابة الذاتية، بالإضافة إلى تنمية قدرات العاملين وتحفيزهم على الأداء المميز والابتكار.

وتختص شهادة ISO 9001 بالإجراءات والتوثيق، والتصحيح، منهج العملية، والتفكير المبني على المخاطر، وذلك من خلال فريق التحسين، والتدقيق الداخلي، والتقييم المستمر.

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