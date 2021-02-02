"الصحة": تسجيل 310 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 271 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021، تسجيل 310 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 368639 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 271 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 360110 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6383 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2146 والحالات الحرجة 375 حالة.
"الصحة": تسجيل 310 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 271 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-02-02
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021، تسجيل 310 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 368639 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 271 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 360110 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6383 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2146 والحالات الحرجة 375 حالة.
02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
03:35 PM
"الصحة": تسجيل 310 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 271 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021، تسجيل 310 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 368639 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 271 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 360110 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6383 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2146 والحالات الحرجة 375 حالة.