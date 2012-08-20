وقف نزيف الدماء في طريق "كلاخ- سديرة" بالطائف مرهون بتدخل الجهات المختصة.. ومواطنون يستغيثون

طالبوا بتوسعته وإنارته وعمل مطبات صناعية ولوحات إرشادية ووضع كاميرات ساهر

يتطلع سكان مركز كلاخ الواقعة جنوب شرقي محافظة الطائف إلى اهتمام الجهات المختصة بالطريق الذي يربطهم بقرية سديرة، ويخدم أكثر من 50 مركزًا وهجرة، بعد الحوادث الذي سجلها الطريق على مر السنوات الماضية والتي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء، ما يستوجب ذلك تدخل الجهات المعنية للوقوف على الطريق بشكل عاجل.



ولخّص الأهالي معاناتهم مع الطريق الذي حصد الكثير من الأرواح، وأصبح من يعبره ينظر إليه بنظرات الوداع؛ في عدة مطالبات أهمها؛ توسعة الطريق وإنارته، وعمل مطبات صناعية، ولوحات إرشادية، إلى جانب وضع كاميرات ساهر لرصد السرعات؛ وذلك للحد من الحوادث المرورية المروعة.



وأشار السكان في معرض شكواهم لـ"سبق" إلى أن الطريق يخدم أكثر من 50 قرية وهجرة، ويقع خلفه قرابة الـ 40 ألف نسمة؛ لافتين إلى أنهم طالبوا مرارًا وتكرارًا بحل معاناتهم المستمرة منذ سنوات، ووقف الحوادث المأساوية المتكررة التي يشهدها "طريق الهلاك"، كما يطلق عليه السكان، غير أن المشكلة لا تزال قائمة، على حد قولهم.



وجدد الأهالي مطالبهم عبر "سبق" للمسؤولين في الجهات المختصة بوضع حل جذري وسريع لوقف نزيف الدماء في طريقهم البالغ طوله قرابة الـ 25 كلم.