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قبل وصول الحجاج.. "أمانة مكة" تنفذ خطة لمكافحة البعوض والآفات

ضِمن استعدادات الموسم الجديد ورصد واستكشاف أكثر من 1000 موقع

باشرت الفِرَق الوقائية الصحية بأمانة العاصمة المقدسة، أعمال الرصد والاستكشاف والمكافحة للبعوض وآفات الصحة العامة في عدد من المواقع بالعاصمة المقدسة، ضمن استعدادات موسم الحج لعام 1442هـ.

وأوضحت الإدارة العامة للإصحاح البيئي أنه تم توزيع المصائد المختلفة للبعوض والذباب في حدود المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف؛ مشيرة إلى إعداد خطة متكاملة لأعمال التطهير والتعقيم تتضمن 3 مراحل: وهي المرحلة الأولى قبل وصول الحجاج لمكة المكرمة، والمرحلة الثانية أثناء تواجدهم داخل المنطقة المركزية، والمرحلة الثالثة بعد إكمالهم لمناسك الحج بمنطقة المشاعر المقدسة وعودتهم للمنطقة المركزية؛ لافتةً إلى مشاركة 154 عاملًا محملين بـ121 جهازًا يدويًّا.

وأكدت الإدارة العامة للإصحاح البيئي أنه تم خلال المرحلة الأولى رصد واستكشاف أكثر من 1000 موقع محتمل لتكاثر البعوض، ورش 1424 حاوية للنفايات و72 تجمعًا للمياه، واستكشاف ومكافحة 152 مبنى تحت الإنشاء، و48 حوشًا مهجورًا، وتسديد 97 بلاغًا، كما بلغت كميات المبيدات المستخدمة 292 لترًا، وتم توزيع 16 كيلوجرامًا من الطعوم الجاذبة لآفات الصحة العامة.

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قبل وصول الحجاج.. "أمانة مكة" تنفذ خطة لمكافحة البعوض والآفات
سبق

باشرت الفِرَق الوقائية الصحية بأمانة العاصمة المقدسة، أعمال الرصد والاستكشاف والمكافحة للبعوض وآفات الصحة العامة في عدد من المواقع بالعاصمة المقدسة، ضمن استعدادات موسم الحج لعام 1442هـ.

وأوضحت الإدارة العامة للإصحاح البيئي أنه تم توزيع المصائد المختلفة للبعوض والذباب في حدود المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف؛ مشيرة إلى إعداد خطة متكاملة لأعمال التطهير والتعقيم تتضمن 3 مراحل: وهي المرحلة الأولى قبل وصول الحجاج لمكة المكرمة، والمرحلة الثانية أثناء تواجدهم داخل المنطقة المركزية، والمرحلة الثالثة بعد إكمالهم لمناسك الحج بمنطقة المشاعر المقدسة وعودتهم للمنطقة المركزية؛ لافتةً إلى مشاركة 154 عاملًا محملين بـ121 جهازًا يدويًّا.

وأكدت الإدارة العامة للإصحاح البيئي أنه تم خلال المرحلة الأولى رصد واستكشاف أكثر من 1000 موقع محتمل لتكاثر البعوض، ورش 1424 حاوية للنفايات و72 تجمعًا للمياه، واستكشاف ومكافحة 152 مبنى تحت الإنشاء، و48 حوشًا مهجورًا، وتسديد 97 بلاغًا، كما بلغت كميات المبيدات المستخدمة 292 لترًا، وتم توزيع 16 كيلوجرامًا من الطعوم الجاذبة لآفات الصحة العامة.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
11:19 AM

قبل وصول الحجاج.. "أمانة مكة" تنفذ خطة لمكافحة البعوض والآفات

ضِمن استعدادات الموسم الجديد ورصد واستكشاف أكثر من 1000 موقع

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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باشرت الفِرَق الوقائية الصحية بأمانة العاصمة المقدسة، أعمال الرصد والاستكشاف والمكافحة للبعوض وآفات الصحة العامة في عدد من المواقع بالعاصمة المقدسة، ضمن استعدادات موسم الحج لعام 1442هـ.

وأوضحت الإدارة العامة للإصحاح البيئي أنه تم توزيع المصائد المختلفة للبعوض والذباب في حدود المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف؛ مشيرة إلى إعداد خطة متكاملة لأعمال التطهير والتعقيم تتضمن 3 مراحل: وهي المرحلة الأولى قبل وصول الحجاج لمكة المكرمة، والمرحلة الثانية أثناء تواجدهم داخل المنطقة المركزية، والمرحلة الثالثة بعد إكمالهم لمناسك الحج بمنطقة المشاعر المقدسة وعودتهم للمنطقة المركزية؛ لافتةً إلى مشاركة 154 عاملًا محملين بـ121 جهازًا يدويًّا.

وأكدت الإدارة العامة للإصحاح البيئي أنه تم خلال المرحلة الأولى رصد واستكشاف أكثر من 1000 موقع محتمل لتكاثر البعوض، ورش 1424 حاوية للنفايات و72 تجمعًا للمياه، واستكشاف ومكافحة 152 مبنى تحت الإنشاء، و48 حوشًا مهجورًا، وتسديد 97 بلاغًا، كما بلغت كميات المبيدات المستخدمة 292 لترًا، وتم توزيع 16 كيلوجرامًا من الطعوم الجاذبة لآفات الصحة العامة.

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