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بعد سقوط مركبة بحفرية.. "أمانة الرياض" تعاقب شركة أهملت إجراءات السلامة

قررت كف يد 3 مهندسين ومراقب لمسؤوليتهم المباشرة عن تأمين الموقع

بعد حادثة سقوط سيارة تقودها فتاة وترافقها فتاتان يوم الجمعة الماضي في حفرية تتبع لمشروع في مدينة الرياض وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج، فرضت أمانة منطقة الرياض عقوبات على شركة مقاولات نظير إهمالها وتأخرها في إعادة الحواجز الخرسانية لموقعها عقب انتهاء أعمال صب الخرسانة بالحفرية، وترك الموقع دون تأمينه بشكل آمن.

وتفصيلاً، اتخذت الأمانة قرارًا يقضي بكف يد ثلاثة مهندسين ومراقب يعملون لدى الشركة لمسؤوليتهم المباشرة عن تأمين الموقع، كما ألزمت المقاول بتحمل تكاليف جميع الأضرار الناتجة عن تقصيره، إلى جانب فرض العقوبات الجزائية الرادعة بحقه.

وشددت الأمانة على ضرورة التزام جميع المقاولين بإجراءات الأمن والسلامة المتبعة وتأمين مواقع العمل بالحواجز الملائمة، ووضع لوحات تحذيرية واتخاذ كل التدابير التي تضمن سلامة السكان وراحتهم.

الرياض أمانة الرياض الحواجز الخرسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد سقوط مركبة بحفرية.. "أمانة الرياض" تعاقب شركة أهملت إجراءات السلامة
سبق

بعد حادثة سقوط سيارة تقودها فتاة وترافقها فتاتان يوم الجمعة الماضي في حفرية تتبع لمشروع في مدينة الرياض وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج، فرضت أمانة منطقة الرياض عقوبات على شركة مقاولات نظير إهمالها وتأخرها في إعادة الحواجز الخرسانية لموقعها عقب انتهاء أعمال صب الخرسانة بالحفرية، وترك الموقع دون تأمينه بشكل آمن.

وتفصيلاً، اتخذت الأمانة قرارًا يقضي بكف يد ثلاثة مهندسين ومراقب يعملون لدى الشركة لمسؤوليتهم المباشرة عن تأمين الموقع، كما ألزمت المقاول بتحمل تكاليف جميع الأضرار الناتجة عن تقصيره، إلى جانب فرض العقوبات الجزائية الرادعة بحقه.

وشددت الأمانة على ضرورة التزام جميع المقاولين بإجراءات الأمن والسلامة المتبعة وتأمين مواقع العمل بالحواجز الملائمة، ووضع لوحات تحذيرية واتخاذ كل التدابير التي تضمن سلامة السكان وراحتهم.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
01:06 AM

بعد سقوط مركبة بحفرية.. "أمانة الرياض" تعاقب شركة أهملت إجراءات السلامة

قررت كف يد 3 مهندسين ومراقب لمسؤوليتهم المباشرة عن تأمين الموقع

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هادي العصيمي - الرياض
7
2,988

بعد حادثة سقوط سيارة تقودها فتاة وترافقها فتاتان يوم الجمعة الماضي في حفرية تتبع لمشروع في مدينة الرياض وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج، فرضت أمانة منطقة الرياض عقوبات على شركة مقاولات نظير إهمالها وتأخرها في إعادة الحواجز الخرسانية لموقعها عقب انتهاء أعمال صب الخرسانة بالحفرية، وترك الموقع دون تأمينه بشكل آمن.

وتفصيلاً، اتخذت الأمانة قرارًا يقضي بكف يد ثلاثة مهندسين ومراقب يعملون لدى الشركة لمسؤوليتهم المباشرة عن تأمين الموقع، كما ألزمت المقاول بتحمل تكاليف جميع الأضرار الناتجة عن تقصيره، إلى جانب فرض العقوبات الجزائية الرادعة بحقه.

وشددت الأمانة على ضرورة التزام جميع المقاولين بإجراءات الأمن والسلامة المتبعة وتأمين مواقع العمل بالحواجز الملائمة، ووضع لوحات تحذيرية واتخاذ كل التدابير التي تضمن سلامة السكان وراحتهم.

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