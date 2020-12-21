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إنجاز سعودي.. "الشمراني" يكتسح صدارة العالم في "اكتشاف الثغرات الأمنية"

قال لـ"سبق": حققتُ فارقاً كبيراً عن مُنافسي وأُهدي الفوز لخادم الحرمين وولي عهده وللوطن

حقّقَ البطل السعودي طالب الدكتوراه جامعة مانشيستر في المملكة المتحدة "خالد الشمراني"، فوزاً بصدارته المسابقة العالمية Test-comp 2021، وذلك في قسم "اكتشاف الثغرات الأمنية"، كما حقّق المركز الثاني على مستوى جميع الأقسام.

وقال "الشمراني" في حديثه لـ"سبق": "أهدي هذا الفوز لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - وللوطن الغالي ولكافة الشعب السعودي".

وعن المسابقة قال: "تُعتبر عالمية وهي الثالثة في اختبار البرمجيات، وتم تحقيق المركز الأول بعد منافسة قوية مع أدوات على مستوى العالم، مثل، KLEE الأداة البريطانية والأداة LibKluzzer من ألمانيا، والأداة VeriFuzz من الهند وأدوات أخرى من مختلف دول العالم".

وأضاف: "تحقيق المركز الأول تم في القسم الأقوى والأصعب (اكتشاف الثغرات الأمنية)، وذلك بتحقيق أداتي لـ ٤٠٥ نقاط متقدماً بفارق كبير على الأداة VeriFuzz بـ ٣٨٥ والأداة LibKluzzer بـ ٣٥٩، وكذلك الذين كانوا في العام الماضي متصدرين المسابقة في نسختها السابقة".

وواصل "الشمراني" حديثه: "تم عمل أداة متطوّرة ومتقدّمة من قبلي FuSeBMC للمشاركة في هذه المسابقة، واستمر العمل عليها عاماً كاملاً، ويشرفني كونها أول مشاركة لي وأمثل الوطن العربي والسعودي، وحقّقت هذا الإنجاز والصدارة ولله الحمد".

وأشار بأن "المسابقة" كان من المقرر إقامتها في المقر الأساسي للجائزة في دولة "لوكسمبورغ" الأوروبية، لكن بسبب جائحة كورونا تحوّلت لمسابقة عالمية افتراضية، وتتبع الجائزة للمؤتمر الدولي الرابع والعشرين حول المناهج الأساسية لهندسة البرمجيات.

يُشار إلى أن البطل السعودي "خالد الشمراني" أحد منسوبي معهد الإدارة العامة، وكان قد حصل على درجة الماجستير من أمريكا (جامعة وسط تينيسي)، ويُحضّر الدكتوراه هذه الفترة في جامعة مانشيستر في المملكة المتحدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنجاز سعودي.. "الشمراني" يكتسح صدارة العالم في "اكتشاف الثغرات الأمنية"
سبق

حقّقَ البطل السعودي طالب الدكتوراه جامعة مانشيستر في المملكة المتحدة "خالد الشمراني"، فوزاً بصدارته المسابقة العالمية Test-comp 2021، وذلك في قسم "اكتشاف الثغرات الأمنية"، كما حقّق المركز الثاني على مستوى جميع الأقسام.

وقال "الشمراني" في حديثه لـ"سبق": "أهدي هذا الفوز لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - وللوطن الغالي ولكافة الشعب السعودي".

وعن المسابقة قال: "تُعتبر عالمية وهي الثالثة في اختبار البرمجيات، وتم تحقيق المركز الأول بعد منافسة قوية مع أدوات على مستوى العالم، مثل، KLEE الأداة البريطانية والأداة LibKluzzer من ألمانيا، والأداة VeriFuzz من الهند وأدوات أخرى من مختلف دول العالم".

وأضاف: "تحقيق المركز الأول تم في القسم الأقوى والأصعب (اكتشاف الثغرات الأمنية)، وذلك بتحقيق أداتي لـ ٤٠٥ نقاط متقدماً بفارق كبير على الأداة VeriFuzz بـ ٣٨٥ والأداة LibKluzzer بـ ٣٥٩، وكذلك الذين كانوا في العام الماضي متصدرين المسابقة في نسختها السابقة".

وواصل "الشمراني" حديثه: "تم عمل أداة متطوّرة ومتقدّمة من قبلي FuSeBMC للمشاركة في هذه المسابقة، واستمر العمل عليها عاماً كاملاً، ويشرفني كونها أول مشاركة لي وأمثل الوطن العربي والسعودي، وحقّقت هذا الإنجاز والصدارة ولله الحمد".

وأشار بأن "المسابقة" كان من المقرر إقامتها في المقر الأساسي للجائزة في دولة "لوكسمبورغ" الأوروبية، لكن بسبب جائحة كورونا تحوّلت لمسابقة عالمية افتراضية، وتتبع الجائزة للمؤتمر الدولي الرابع والعشرين حول المناهج الأساسية لهندسة البرمجيات.

يُشار إلى أن البطل السعودي "خالد الشمراني" أحد منسوبي معهد الإدارة العامة، وكان قد حصل على درجة الماجستير من أمريكا (جامعة وسط تينيسي)، ويُحضّر الدكتوراه هذه الفترة في جامعة مانشيستر في المملكة المتحدة.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
11:21 PM

إنجاز سعودي.. "الشمراني" يكتسح صدارة العالم في "اكتشاف الثغرات الأمنية"

قال لـ"سبق": حققتُ فارقاً كبيراً عن مُنافسي وأُهدي الفوز لخادم الحرمين وولي عهده وللوطن

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عمر السبيعي - الرياض
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حقّقَ البطل السعودي طالب الدكتوراه جامعة مانشيستر في المملكة المتحدة "خالد الشمراني"، فوزاً بصدارته المسابقة العالمية Test-comp 2021، وذلك في قسم "اكتشاف الثغرات الأمنية"، كما حقّق المركز الثاني على مستوى جميع الأقسام.

وقال "الشمراني" في حديثه لـ"سبق": "أهدي هذا الفوز لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - وللوطن الغالي ولكافة الشعب السعودي".

وعن المسابقة قال: "تُعتبر عالمية وهي الثالثة في اختبار البرمجيات، وتم تحقيق المركز الأول بعد منافسة قوية مع أدوات على مستوى العالم، مثل، KLEE الأداة البريطانية والأداة LibKluzzer من ألمانيا، والأداة VeriFuzz من الهند وأدوات أخرى من مختلف دول العالم".

وأضاف: "تحقيق المركز الأول تم في القسم الأقوى والأصعب (اكتشاف الثغرات الأمنية)، وذلك بتحقيق أداتي لـ ٤٠٥ نقاط متقدماً بفارق كبير على الأداة VeriFuzz بـ ٣٨٥ والأداة LibKluzzer بـ ٣٥٩، وكذلك الذين كانوا في العام الماضي متصدرين المسابقة في نسختها السابقة".

وواصل "الشمراني" حديثه: "تم عمل أداة متطوّرة ومتقدّمة من قبلي FuSeBMC للمشاركة في هذه المسابقة، واستمر العمل عليها عاماً كاملاً، ويشرفني كونها أول مشاركة لي وأمثل الوطن العربي والسعودي، وحقّقت هذا الإنجاز والصدارة ولله الحمد".

وأشار بأن "المسابقة" كان من المقرر إقامتها في المقر الأساسي للجائزة في دولة "لوكسمبورغ" الأوروبية، لكن بسبب جائحة كورونا تحوّلت لمسابقة عالمية افتراضية، وتتبع الجائزة للمؤتمر الدولي الرابع والعشرين حول المناهج الأساسية لهندسة البرمجيات.

يُشار إلى أن البطل السعودي "خالد الشمراني" أحد منسوبي معهد الإدارة العامة، وكان قد حصل على درجة الماجستير من أمريكا (جامعة وسط تينيسي)، ويُحضّر الدكتوراه هذه الفترة في جامعة مانشيستر في المملكة المتحدة.

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