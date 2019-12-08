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"الطيران المدني": لدينا 28 مطارًا تضخ 45 مليارًا.. وإيراداتنا الأعلى عربيًّا

"الرؤساء": أسهمنا بـ5.6 ٪ من الناتج الوطني ووفرنا نصف مليون وظيفة

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن لديها ٢٨ مطارًا دوليًّا ومحليًّا، تصل إيراداتها إلى ٤٥ مليار ريال.

وتفصيلاً، قال الناطق باسم الهيئة إبراهيم الروساء في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "أسهمنا بـ٥.٦ ٪ من الناتج الوطني، أي ما يعادل ٣٦ مليار دولار، ووفرنا أكثر من نصف مليون وظيفة". ‏

وأضاف: "نحن الأعلى عربيًّا في حجم الإيرادات.. والطموح لا يتوقف".


جاء ذلك خلال احتفال الهيئة بإنجازاتها في اليوم العالمي للطيران.

الهيئة العامة للطيران المدني المطارات الناطق باسم هيئة الطيران المدني إبراهيم الروساء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الطيران المدني": لدينا 28 مطارًا تضخ 45 مليارًا.. وإيراداتنا الأعلى عربيًّا
سبق

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن لديها ٢٨ مطارًا دوليًّا ومحليًّا، تصل إيراداتها إلى ٤٥ مليار ريال.

وتفصيلاً، قال الناطق باسم الهيئة إبراهيم الروساء في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "أسهمنا بـ٥.٦ ٪ من الناتج الوطني، أي ما يعادل ٣٦ مليار دولار، ووفرنا أكثر من نصف مليون وظيفة". ‏

وأضاف: "نحن الأعلى عربيًّا في حجم الإيرادات.. والطموح لا يتوقف".


جاء ذلك خلال احتفال الهيئة بإنجازاتها في اليوم العالمي للطيران.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
11:37 PM

"الطيران المدني": لدينا 28 مطارًا تضخ 45 مليارًا.. وإيراداتنا الأعلى عربيًّا

"الرؤساء": أسهمنا بـ5.6 ٪ من الناتج الوطني ووفرنا نصف مليون وظيفة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
904

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن لديها ٢٨ مطارًا دوليًّا ومحليًّا، تصل إيراداتها إلى ٤٥ مليار ريال.

وتفصيلاً، قال الناطق باسم الهيئة إبراهيم الروساء في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "أسهمنا بـ٥.٦ ٪ من الناتج الوطني، أي ما يعادل ٣٦ مليار دولار، ووفرنا أكثر من نصف مليون وظيفة". ‏

وأضاف: "نحن الأعلى عربيًّا في حجم الإيرادات.. والطموح لا يتوقف".


جاء ذلك خلال احتفال الهيئة بإنجازاتها في اليوم العالمي للطيران.

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