بوتين: رد روسيا على توسع الناتو باتجاه الشرق يمكن أن يكون مختلفًا

في حين تم تجاهل المطالب الأمنية والاستراتيجية التي قدمتها موسكو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "رد روسيا على توسع الناتو باتجاه الشرق يمكن أن يكون مختلفاً تماماً، في حين تم تجاهل المطالب الأمنية والاستراتيجية التي قدمتها موسكو".

وأضاف بوتين في تصريحات لقناة "روسيا 1" نقلها موقع "سبوتنيك" أن "روسيا قدمت ضمانات أمنية استراتيجية للولايات المتحدة والناتو من أجل تحقيق نتيجة دبلوماسية للمفاوضات".



وتابع: "أتمنى أن نكون قد قدمنا كل ذلك، ليس للتعتيم وإيقاف شيء ما، من وجهة نظر هذه العملية الدبلوماسية، بل من أجل تحقيق نتيجة دبلوماسية للمفاوضات".