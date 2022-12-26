النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 389 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 124 خلال الـ24 ساعة الماضية

بوتين: رد روسيا على توسع الناتو باتجاه الشرق يمكن أن يكون مختلفًا

في حين تم تجاهل المطالب الأمنية والاستراتيجية التي قدمتها موسكو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "رد روسيا على توسع الناتو باتجاه الشرق يمكن أن يكون مختلفاً تماماً، في حين تم تجاهل المطالب الأمنية والاستراتيجية التي قدمتها موسكو".

وأضاف بوتين في تصريحات لقناة "روسيا 1" نقلها موقع "سبوتنيك" أن "روسيا قدمت ضمانات أمنية استراتيجية للولايات المتحدة والناتو من أجل تحقيق نتيجة دبلوماسية للمفاوضات".

وتابع: "أتمنى أن نكون قد قدمنا كل ذلك، ليس للتعتيم وإيقاف شيء ما، من وجهة نظر هذه العملية الدبلوماسية، بل من أجل تحقيق نتيجة دبلوماسية للمفاوضات".

الرئيسية/ محطات

اعلان
بوتين: رد روسيا على توسع الناتو باتجاه الشرق يمكن أن يكون مختلفًا
سبق

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "رد روسيا على توسع الناتو باتجاه الشرق يمكن أن يكون مختلفاً تماماً، في حين تم تجاهل المطالب الأمنية والاستراتيجية التي قدمتها موسكو".

وأضاف بوتين في تصريحات لقناة "روسيا 1" نقلها موقع "سبوتنيك" أن "روسيا قدمت ضمانات أمنية استراتيجية للولايات المتحدة والناتو من أجل تحقيق نتيجة دبلوماسية للمفاوضات".

وتابع: "أتمنى أن نكون قد قدمنا كل ذلك، ليس للتعتيم وإيقاف شيء ما، من وجهة نظر هذه العملية الدبلوماسية، بل من أجل تحقيق نتيجة دبلوماسية للمفاوضات".

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
03:39 PM

بوتين: رد روسيا على توسع الناتو باتجاه الشرق يمكن أن يكون مختلفًا

في حين تم تجاهل المطالب الأمنية والاستراتيجية التي قدمتها موسكو

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
170

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "رد روسيا على توسع الناتو باتجاه الشرق يمكن أن يكون مختلفاً تماماً، في حين تم تجاهل المطالب الأمنية والاستراتيجية التي قدمتها موسكو".

وأضاف بوتين في تصريحات لقناة "روسيا 1" نقلها موقع "سبوتنيك" أن "روسيا قدمت ضمانات أمنية استراتيجية للولايات المتحدة والناتو من أجل تحقيق نتيجة دبلوماسية للمفاوضات".

وتابع: "أتمنى أن نكون قد قدمنا كل ذلك، ليس للتعتيم وإيقاف شيء ما، من وجهة نظر هذه العملية الدبلوماسية، بل من أجل تحقيق نتيجة دبلوماسية للمفاوضات".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,907
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,989
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,584
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,508

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة