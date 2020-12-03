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بالصو.. تعقيم وتطييب الكعبة المشرفة ١٠ مرات يوميًا

من خلال منظومة متكاملة يقوم عليها عدد من المشرفين

تنفذ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تطهير وتلميع حِجرِ إسماعيل عليهِ السلام، وفوانيس الحجر، والشاذروان، والملتزم، وتطييب الحجر الأسود، والركن اليماني، ومقامِ إبراهيم عليهِ السلام، بمعدل عشر مرات يوميًا، مقسمة على ثلاث ورديات، فيما يتم تلميعها مرة واحدة في اليوم والليلة.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر ودعاني، أن عدد العمالة والمراقبين والمشرفين لغسيل الحجر وتلميع الفوانيس والمقام (40) عاملاً لكافة أعمال التطهير، و(6) مراقبين، و(3) مشرفين، وتخصيص (5) عمال لأعمال التلميع، لمدة تستغرق (20) دقيقة.

وتستخدم الرئاسة العامة مواد جلبت خصيصاً للمسجد الحرام، ويتم تجهيز العمالة والمواد والأدوات اللازمة لأعمال التطهير، والتأكد من تواجد المشرفين والمراقبين، والمعدات التي تستخدم داخل المنطقة المحيطة بالكعبة المشرفة قبل التطهير.

وأشار "ودعاني" إلى استخدام ماء الورد لتعطير الملتزم والحجر الأسود والركن اليماني ومقام إبراهم عليه السلام.

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بالصو.. تعقيم وتطييب الكعبة المشرفة ١٠ مرات يوميًا
سبق

تنفذ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تطهير وتلميع حِجرِ إسماعيل عليهِ السلام، وفوانيس الحجر، والشاذروان، والملتزم، وتطييب الحجر الأسود، والركن اليماني، ومقامِ إبراهيم عليهِ السلام، بمعدل عشر مرات يوميًا، مقسمة على ثلاث ورديات، فيما يتم تلميعها مرة واحدة في اليوم والليلة.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر ودعاني، أن عدد العمالة والمراقبين والمشرفين لغسيل الحجر وتلميع الفوانيس والمقام (40) عاملاً لكافة أعمال التطهير، و(6) مراقبين، و(3) مشرفين، وتخصيص (5) عمال لأعمال التلميع، لمدة تستغرق (20) دقيقة.

وتستخدم الرئاسة العامة مواد جلبت خصيصاً للمسجد الحرام، ويتم تجهيز العمالة والمواد والأدوات اللازمة لأعمال التطهير، والتأكد من تواجد المشرفين والمراقبين، والمعدات التي تستخدم داخل المنطقة المحيطة بالكعبة المشرفة قبل التطهير.

وأشار "ودعاني" إلى استخدام ماء الورد لتعطير الملتزم والحجر الأسود والركن اليماني ومقام إبراهم عليه السلام.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
03:13 PM

بالصو.. تعقيم وتطييب الكعبة المشرفة ١٠ مرات يوميًا

من خلال منظومة متكاملة يقوم عليها عدد من المشرفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنفذ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تطهير وتلميع حِجرِ إسماعيل عليهِ السلام، وفوانيس الحجر، والشاذروان، والملتزم، وتطييب الحجر الأسود، والركن اليماني، ومقامِ إبراهيم عليهِ السلام، بمعدل عشر مرات يوميًا، مقسمة على ثلاث ورديات، فيما يتم تلميعها مرة واحدة في اليوم والليلة.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر ودعاني، أن عدد العمالة والمراقبين والمشرفين لغسيل الحجر وتلميع الفوانيس والمقام (40) عاملاً لكافة أعمال التطهير، و(6) مراقبين، و(3) مشرفين، وتخصيص (5) عمال لأعمال التلميع، لمدة تستغرق (20) دقيقة.

وتستخدم الرئاسة العامة مواد جلبت خصيصاً للمسجد الحرام، ويتم تجهيز العمالة والمواد والأدوات اللازمة لأعمال التطهير، والتأكد من تواجد المشرفين والمراقبين، والمعدات التي تستخدم داخل المنطقة المحيطة بالكعبة المشرفة قبل التطهير.

وأشار "ودعاني" إلى استخدام ماء الورد لتعطير الملتزم والحجر الأسود والركن اليماني ومقام إبراهم عليه السلام.

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