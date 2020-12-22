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"الصحة": تسجيل 181 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 160 خلال الـ24 ساعة الماضية

لـ 24 ساعة فقط.. الكويت تعيد فتح مجالها الجوي

في إطار الحرص على تسهيل عودة مواطنيها بالخارج

أعلنت دولة الكويت، الثلاثاء، إعادة فتح الأجواء لاستقبال الرحلات لمدة 24 ساعة فقط؛ لتسهيل عودة مواطنيها في الخارج.

وقال وزير الصحة، الشيخ باسل الصباح، وفق وكالة الأنباء الكويتية: تمت الموافقة على فتح المنافذ الجوية والبرية اليوم فقط لدخول إخواننا وأخواتنا العالقين في الخارج.

جاء ذلك القرار بعد إعلان الكويت تعليق رحلاتها الجوية الدولية وإغلاق الحدود اعتبارًا من مساء الاثنين وحتى مطلع يناير المقبل، بسبب مخاوف تتعلق بسلالة جديدة من فيروس كورونا شديدة العدوى.

وقالت الحكومة الكويتية إن كل رحلات الشحن والمسارات التجارية ستظل عاملة.

وأمرت السلطات الصحية الكويتية كل من قدموا من الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة خلال الأسبوع الماضي بإجراء اختبار "بي سي آر" الخاص بفيروس كورونا، على الفور.

الكويت فتح المنافذ الجوية والبرية

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لـ 24 ساعة فقط.. الكويت تعيد فتح مجالها الجوي
سبق

أعلنت دولة الكويت، الثلاثاء، إعادة فتح الأجواء لاستقبال الرحلات لمدة 24 ساعة فقط؛ لتسهيل عودة مواطنيها في الخارج.

وقال وزير الصحة، الشيخ باسل الصباح، وفق وكالة الأنباء الكويتية: تمت الموافقة على فتح المنافذ الجوية والبرية اليوم فقط لدخول إخواننا وأخواتنا العالقين في الخارج.

جاء ذلك القرار بعد إعلان الكويت تعليق رحلاتها الجوية الدولية وإغلاق الحدود اعتبارًا من مساء الاثنين وحتى مطلع يناير المقبل، بسبب مخاوف تتعلق بسلالة جديدة من فيروس كورونا شديدة العدوى.

وقالت الحكومة الكويتية إن كل رحلات الشحن والمسارات التجارية ستظل عاملة.

وأمرت السلطات الصحية الكويتية كل من قدموا من الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة خلال الأسبوع الماضي بإجراء اختبار "بي سي آر" الخاص بفيروس كورونا، على الفور.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
03:43 PM

لـ 24 ساعة فقط.. الكويت تعيد فتح مجالها الجوي

في إطار الحرص على تسهيل عودة مواطنيها بالخارج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت دولة الكويت، الثلاثاء، إعادة فتح الأجواء لاستقبال الرحلات لمدة 24 ساعة فقط؛ لتسهيل عودة مواطنيها في الخارج.

وقال وزير الصحة، الشيخ باسل الصباح، وفق وكالة الأنباء الكويتية: تمت الموافقة على فتح المنافذ الجوية والبرية اليوم فقط لدخول إخواننا وأخواتنا العالقين في الخارج.

جاء ذلك القرار بعد إعلان الكويت تعليق رحلاتها الجوية الدولية وإغلاق الحدود اعتبارًا من مساء الاثنين وحتى مطلع يناير المقبل، بسبب مخاوف تتعلق بسلالة جديدة من فيروس كورونا شديدة العدوى.

وقالت الحكومة الكويتية إن كل رحلات الشحن والمسارات التجارية ستظل عاملة.

وأمرت السلطات الصحية الكويتية كل من قدموا من الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة خلال الأسبوع الماضي بإجراء اختبار "بي سي آر" الخاص بفيروس كورونا، على الفور.

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