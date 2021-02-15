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أكثر من 200 ألف مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في القصيم

منذ بدء العمل فيها حتى الآن ومن خلال عمل المسحات اليومية

قدّمت مراكز (تأكد) في القصيم خدماتها لـ200279 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.
وخصصت "الصحة" مراكز "تأكد" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).
وتوجد مراكز (تأكد) حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات؛ علماً بأن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

مراكز تأكد القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 200 ألف مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في القصيم
سبق

قدّمت مراكز (تأكد) في القصيم خدماتها لـ200279 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.
وخصصت "الصحة" مراكز "تأكد" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).
وتوجد مراكز (تأكد) حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات؛ علماً بأن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
12:06 PM

أكثر من 200 ألف مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في القصيم

منذ بدء العمل فيها حتى الآن ومن خلال عمل المسحات اليومية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القصيم
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قدّمت مراكز (تأكد) في القصيم خدماتها لـ200279 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.
وخصصت "الصحة" مراكز "تأكد" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).
وتوجد مراكز (تأكد) حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات؛ علماً بأن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

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