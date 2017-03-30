الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

أمير البلاد كان قد أصدر مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة

أدّى صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وأعضاء الحكومة، اليوم، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية، وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة، وفقاً للمادة (91) من الدستور الكويتي.

وتنص المادة على أنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.

وكان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، قد أصدر في 24 يناير الماضي أمراً أميرياً بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيساً لمجلس الوزراء.

كما أصدر أمير الكويت في الثاني من مارس الجاري مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة، وأدوا اليمين الدستورية في اليوم التالي خلال استقبال أمير الكويت لهم في قصر بيان، بحضور الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت.