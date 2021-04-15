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ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. رئاسة الحرمين تطلق عددًا من المبادرات

تهدف إلى سلامة قاصدي المسجد الحرام من المصلين والمعتمرين في الممرات الرئيسية

أطلقت إدارة الممرات في المسجد الحرام التابعة للإدارة العامة للأمن والسلامة، عدة مبادرات ضمن الإجراءات الاحترازية، والإرشادات الوقائية التي تمنع تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، وتهدف إلى سلامة قاصدي المسجد الحرام من المصلين والمعتمرين الموجودين في ممرات المسجد الحرام الرئيسية والفرعية، وكذلك المصليات؛ وكان من ضمن المبادرات:

الممرات والمصليات وفق الاحترازات
وتعمل هذه المبادرة على عدم وجود أي تجمع بين المصلين والتأكد من لبس الكمامات؛ وذلك حرصًا على سلامة قاصدي المسجد الحرام.

سلامتكم في تباعدكم
وتعمل هذه المبادرة على تطبيق التباعد في جميع مصليات المسجد الحرام.

كما بيّن مدير إدارة الممرات الأستاذ ناصر حمزي، أن الإدارة تحظى بدعم مستمر من الرئيس العام؛ حيث تم دعم الإدارة بالكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية، وقيادات مميزة من وكلاء مدربين على العمل في إدارة الممرات، كما باشرت إدارة الممرات أعمالها في التوسعة السعودية الثالثة غرة شهر رمضان، إضافة إلى المواقع السابقة.

رئاسة شؤون الحرمين فيروس كورونا الجديد الحرم المكي المسجد الحرام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. رئاسة الحرمين تطلق عددًا من المبادرات
سبق

أطلقت إدارة الممرات في المسجد الحرام التابعة للإدارة العامة للأمن والسلامة، عدة مبادرات ضمن الإجراءات الاحترازية، والإرشادات الوقائية التي تمنع تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، وتهدف إلى سلامة قاصدي المسجد الحرام من المصلين والمعتمرين الموجودين في ممرات المسجد الحرام الرئيسية والفرعية، وكذلك المصليات؛ وكان من ضمن المبادرات:

الممرات والمصليات وفق الاحترازات
وتعمل هذه المبادرة على عدم وجود أي تجمع بين المصلين والتأكد من لبس الكمامات؛ وذلك حرصًا على سلامة قاصدي المسجد الحرام.

سلامتكم في تباعدكم
وتعمل هذه المبادرة على تطبيق التباعد في جميع مصليات المسجد الحرام.

كما بيّن مدير إدارة الممرات الأستاذ ناصر حمزي، أن الإدارة تحظى بدعم مستمر من الرئيس العام؛ حيث تم دعم الإدارة بالكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية، وقيادات مميزة من وكلاء مدربين على العمل في إدارة الممرات، كما باشرت إدارة الممرات أعمالها في التوسعة السعودية الثالثة غرة شهر رمضان، إضافة إلى المواقع السابقة.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
07:21 PM

ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. رئاسة الحرمين تطلق عددًا من المبادرات

تهدف إلى سلامة قاصدي المسجد الحرام من المصلين والمعتمرين في الممرات الرئيسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت إدارة الممرات في المسجد الحرام التابعة للإدارة العامة للأمن والسلامة، عدة مبادرات ضمن الإجراءات الاحترازية، والإرشادات الوقائية التي تمنع تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، وتهدف إلى سلامة قاصدي المسجد الحرام من المصلين والمعتمرين الموجودين في ممرات المسجد الحرام الرئيسية والفرعية، وكذلك المصليات؛ وكان من ضمن المبادرات:

الممرات والمصليات وفق الاحترازات
وتعمل هذه المبادرة على عدم وجود أي تجمع بين المصلين والتأكد من لبس الكمامات؛ وذلك حرصًا على سلامة قاصدي المسجد الحرام.

سلامتكم في تباعدكم
وتعمل هذه المبادرة على تطبيق التباعد في جميع مصليات المسجد الحرام.

كما بيّن مدير إدارة الممرات الأستاذ ناصر حمزي، أن الإدارة تحظى بدعم مستمر من الرئيس العام؛ حيث تم دعم الإدارة بالكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية، وقيادات مميزة من وكلاء مدربين على العمل في إدارة الممرات، كما باشرت إدارة الممرات أعمالها في التوسعة السعودية الثالثة غرة شهر رمضان، إضافة إلى المواقع السابقة.

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