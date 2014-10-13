شهدت العاصمة المقدسة، عصر اليوم؛ هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تركّزت على معظم الأحياء مع تساقط البرد، فيما لا زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لمزيد من الهطولات. ونبّهت المديرية العامة للدفاع المدني في العاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على مكة المكرمة؛ وفقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والمتضمّنة احتمالية هطول أمطار اليوم من متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

شاهد.. أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتساقط حبات البرد على مكة المكرمة هادي العصيمي سبق 2019-10-13 شهدت العاصمة المقدسة، عصر اليوم؛ هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تركّزت على معظم الأحياء مع تساقط البرد، فيما لا زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لمزيد من الهطولات.



ونبّهت المديرية العامة للدفاع المدني في العاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على مكة المكرمة؛ وفقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والمتضمّنة احتمالية هطول أمطار اليوم من متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441 08:01 PM

شاهد.. أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتساقط حبات البرد على مكة المكرمة الدفاع المدني دعا لأخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية





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شهدت العاصمة المقدسة، عصر اليوم؛ هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تركّزت على معظم الأحياء مع تساقط البرد، فيما لا زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لمزيد من الهطولات.



ونبّهت المديرية العامة للدفاع المدني في العاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على مكة المكرمة؛ وفقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والمتضمّنة احتمالية هطول أمطار اليوم من متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.