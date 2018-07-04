النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهّر بشركة خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية

بعد تغريدة النفي.. المستفيدون من الأحكام النهائية يطالبون "العقاري" بالتنفيذ

زودوا "سبق" بنسخٍ من أحكام نافذة بإلغاء قرار التحويل للبنوك

طالب عدد من مستفيدي الصندوق العقاري ممن صدرت لهم أحكام نهائية نافذة من المحاكم تقضي بإلغاء قرار التحويل للبنوك، الصندوق بسرعة تنفيذ تلك الأحكام، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 82 باستثنائهم من قرار تنظيم الدعم السكني الجديد والصرف لهم من رأس مال الصندوق.

وفي التفاصيل، حصلت "سبق" على نسخ من الأحكام القطعية الصادرة من المحاكم في عدد من المناطق لصالح متضررين والمختومة بختم التنفيذ.

في البداية، أوضح المواطن محمد القناص أنه تقدم للصندوق العقاري عام 1424 مبيناً أن اسمه صدر في عام 1435 ووضح بأنه تم تحويله مع النظام الجديد للتنظيم السكني الصادر مؤخرًا إلى أحد البنوك ما دفعه لرفع دعوى قضائية في محكمة بريدة انتهت بصدور حكم نافذ لإلغاء قرار التحويل.

وذكر حمدان الدوسري أنه تقدم هو الآخر بدعوى قضائية مماثلة مع مجموعة من المتضررين إلى محكمة الدمام بعد قرار التحويل، مشيرًا إلى أن حكماً نهائياً صدر لصالحه زود "سبق" بنسخ منه.

وقال المواطن ناصر الحميداني إنه حصل على حكم نهائي نافذ من المحكمة الإدارية في بريدة، وأشار أنه زود الإمارة وفرع الصندوق العقاري في القصيم بصورة وخطاب طلب تنفيذ الحكم ورفع للإدارة القانونية بالرياض.

وبيَّن المواطن سعيد بركة أنه تقدم بدعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة موضحاً أنه حصل على حكم نافذ قطعي بإلغاء قرار الصندوق بالتحويل للبنوك التجارية والالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 1435هـ.

وذكر حمد المطيري أنه حصل على حكم نهائي نافذ من المحكمة الإدارية في بريدة يقضي بإلغاء قرار التحويل والإقراض من رأس مال الصندوق، لافتًا إلى أنه تقدم بطلب تنفيذ إلى مقام الإمارة.

وأشار المتحدث باسم المتضررين أحمد القحطاني إلى أن المرحلة القادمة سيتم بحث سبل تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح عدد من المتضررين، والتي اكتسبت القطعية بشكل نهائي، وتم ختمها بختم التنفيذ، وذلك من خلال الجهات الرسمية مبدياً أسفه لنفي الصندوق قبل أيّام صدور أحكام ضده على الرغم من مخاطبته من قبل عدد من المواطنين.


وطالب مواطنون الصندوق العقاري بالتمسك بقرار مجلس الوزراء رقم 82 الصادر في تاريخ 5/‏3/‏1435 الذي يقضي وفقاً للفقرة الثالثة باستثناء المتقدمين قبل تاريخ 23/‏7/‏1432 من بعض المواد والفقرات الخاصة بالدعم السكني على أن يُصرف مبلغ القرض من رأسمال الصندوق.

وكان الصندوق العقاري قد نفى قبل أيّام صدور أي أحكام في مدينتي الرياض والمدينة المنورة؛ الأمر الذي أثار حالة من الغضب بين أوساط المواطنين ممن صدرت لهم أحكام نافذة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد تغريدة النفي.. المستفيدون من الأحكام النهائية يطالبون "العقاري" بالتنفيذ
سبق

طالب عدد من مستفيدي الصندوق العقاري ممن صدرت لهم أحكام نهائية نافذة من المحاكم تقضي بإلغاء قرار التحويل للبنوك، الصندوق بسرعة تنفيذ تلك الأحكام، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 82 باستثنائهم من قرار تنظيم الدعم السكني الجديد والصرف لهم من رأس مال الصندوق.

وفي التفاصيل، حصلت "سبق" على نسخ من الأحكام القطعية الصادرة من المحاكم في عدد من المناطق لصالح متضررين والمختومة بختم التنفيذ.

في البداية، أوضح المواطن محمد القناص أنه تقدم للصندوق العقاري عام 1424 مبيناً أن اسمه صدر في عام 1435 ووضح بأنه تم تحويله مع النظام الجديد للتنظيم السكني الصادر مؤخرًا إلى أحد البنوك ما دفعه لرفع دعوى قضائية في محكمة بريدة انتهت بصدور حكم نافذ لإلغاء قرار التحويل.

وذكر حمدان الدوسري أنه تقدم هو الآخر بدعوى قضائية مماثلة مع مجموعة من المتضررين إلى محكمة الدمام بعد قرار التحويل، مشيرًا إلى أن حكماً نهائياً صدر لصالحه زود "سبق" بنسخ منه.

وقال المواطن ناصر الحميداني إنه حصل على حكم نهائي نافذ من المحكمة الإدارية في بريدة، وأشار أنه زود الإمارة وفرع الصندوق العقاري في القصيم بصورة وخطاب طلب تنفيذ الحكم ورفع للإدارة القانونية بالرياض.

وبيَّن المواطن سعيد بركة أنه تقدم بدعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة موضحاً أنه حصل على حكم نافذ قطعي بإلغاء قرار الصندوق بالتحويل للبنوك التجارية والالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 1435هـ.

وذكر حمد المطيري أنه حصل على حكم نهائي نافذ من المحكمة الإدارية في بريدة يقضي بإلغاء قرار التحويل والإقراض من رأس مال الصندوق، لافتًا إلى أنه تقدم بطلب تنفيذ إلى مقام الإمارة.

وأشار المتحدث باسم المتضررين أحمد القحطاني إلى أن المرحلة القادمة سيتم بحث سبل تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح عدد من المتضررين، والتي اكتسبت القطعية بشكل نهائي، وتم ختمها بختم التنفيذ، وذلك من خلال الجهات الرسمية مبدياً أسفه لنفي الصندوق قبل أيّام صدور أحكام ضده على الرغم من مخاطبته من قبل عدد من المواطنين.


وطالب مواطنون الصندوق العقاري بالتمسك بقرار مجلس الوزراء رقم 82 الصادر في تاريخ 5/‏3/‏1435 الذي يقضي وفقاً للفقرة الثالثة باستثناء المتقدمين قبل تاريخ 23/‏7/‏1432 من بعض المواد والفقرات الخاصة بالدعم السكني على أن يُصرف مبلغ القرض من رأسمال الصندوق.

وكان الصندوق العقاري قد نفى قبل أيّام صدور أي أحكام في مدينتي الرياض والمدينة المنورة؛ الأمر الذي أثار حالة من الغضب بين أوساط المواطنين ممن صدرت لهم أحكام نافذة.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
01:22 AM

بعد تغريدة النفي.. المستفيدون من الأحكام النهائية يطالبون "العقاري" بالتنفيذ

زودوا "سبق" بنسخٍ من أحكام نافذة بإلغاء قرار التحويل للبنوك

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
11
5,328

طالب عدد من مستفيدي الصندوق العقاري ممن صدرت لهم أحكام نهائية نافذة من المحاكم تقضي بإلغاء قرار التحويل للبنوك، الصندوق بسرعة تنفيذ تلك الأحكام، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 82 باستثنائهم من قرار تنظيم الدعم السكني الجديد والصرف لهم من رأس مال الصندوق.

وفي التفاصيل، حصلت "سبق" على نسخ من الأحكام القطعية الصادرة من المحاكم في عدد من المناطق لصالح متضررين والمختومة بختم التنفيذ.

في البداية، أوضح المواطن محمد القناص أنه تقدم للصندوق العقاري عام 1424 مبيناً أن اسمه صدر في عام 1435 ووضح بأنه تم تحويله مع النظام الجديد للتنظيم السكني الصادر مؤخرًا إلى أحد البنوك ما دفعه لرفع دعوى قضائية في محكمة بريدة انتهت بصدور حكم نافذ لإلغاء قرار التحويل.

وذكر حمدان الدوسري أنه تقدم هو الآخر بدعوى قضائية مماثلة مع مجموعة من المتضررين إلى محكمة الدمام بعد قرار التحويل، مشيرًا إلى أن حكماً نهائياً صدر لصالحه زود "سبق" بنسخ منه.

وقال المواطن ناصر الحميداني إنه حصل على حكم نهائي نافذ من المحكمة الإدارية في بريدة، وأشار أنه زود الإمارة وفرع الصندوق العقاري في القصيم بصورة وخطاب طلب تنفيذ الحكم ورفع للإدارة القانونية بالرياض.

وبيَّن المواطن سعيد بركة أنه تقدم بدعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة موضحاً أنه حصل على حكم نافذ قطعي بإلغاء قرار الصندوق بالتحويل للبنوك التجارية والالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 1435هـ.

وذكر حمد المطيري أنه حصل على حكم نهائي نافذ من المحكمة الإدارية في بريدة يقضي بإلغاء قرار التحويل والإقراض من رأس مال الصندوق، لافتًا إلى أنه تقدم بطلب تنفيذ إلى مقام الإمارة.

وأشار المتحدث باسم المتضررين أحمد القحطاني إلى أن المرحلة القادمة سيتم بحث سبل تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح عدد من المتضررين، والتي اكتسبت القطعية بشكل نهائي، وتم ختمها بختم التنفيذ، وذلك من خلال الجهات الرسمية مبدياً أسفه لنفي الصندوق قبل أيّام صدور أحكام ضده على الرغم من مخاطبته من قبل عدد من المواطنين.


وطالب مواطنون الصندوق العقاري بالتمسك بقرار مجلس الوزراء رقم 82 الصادر في تاريخ 5/‏3/‏1435 الذي يقضي وفقاً للفقرة الثالثة باستثناء المتقدمين قبل تاريخ 23/‏7/‏1432 من بعض المواد والفقرات الخاصة بالدعم السكني على أن يُصرف مبلغ القرض من رأسمال الصندوق.

وكان الصندوق العقاري قد نفى قبل أيّام صدور أي أحكام في مدينتي الرياض والمدينة المنورة؛ الأمر الذي أثار حالة من الغضب بين أوساط المواطنين ممن صدرت لهم أحكام نافذة.

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,638
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,097
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,131
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,409

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

وحيد بغدادي
الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي
"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة