أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 365988 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 188 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 357525 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6346 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2117 والحالات الحرجة 322 حالة.
"الصحة": تسجيل 213 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 188 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 365988 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 188 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 357525 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6346 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2117 والحالات الحرجة 322 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 365988 حالة.
"الصحة": تسجيل 213 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 188 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 365988 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 188 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 357525 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6346 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2117 والحالات الحرجة 322 حالة.