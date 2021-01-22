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"الصحة": تسجيل 213 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 188 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 213 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 188 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 365988 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 188 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 357525 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6346 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2117 والحالات الحرجة 322 حالة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تسجيل 213 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 188 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 365988 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 188 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 357525 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6346 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2117 والحالات الحرجة 322 حالة.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
03:35 PM
اخر تعديل
22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
03:51 PM

"الصحة": تسجيل 213 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 188 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
2,602

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 365988 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 188 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 357525 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6346 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2117 والحالات الحرجة 322 حالة.

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