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شاهد.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم مروِّع بمفرق عويرة بالمندق

"الزهراني" طالب بعدم التجمهر بمواقع الحوادث لتسهيل مهمة المسعفين

أُصيب أربعة أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين، وقع مساء اليوم الأحد بمفرق عويرة في محافظة المندق بمنطقة الباحة.

وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني بأن عمليات الهلال تلقت بلاغًا عن وقوع حادث تصادم بين سيارتَين في تمام الساعة الـ19:25 مساء اليوم الأحد بمحافظة المندق بمفرق عويرة.

وأضاف الزهراني بأنه تم توجيه فرقتَين إسعافيتَين من الهلال. وعند وصول الفِرق اتضح وجود أربع إصابات: إصابة خطيرة، وإصابة متوسطة، وتم التدخل إسعافيًّا لهما، ونُقلا عن طريق إسعافات الهلال الأحمر. الإصابتان الأخريان نُقلتا عن طريق إسعاف الدفاع المدني.

وأهاب الزهراني بالمواطنين والمقيمين لإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي عند حدوث أي طارئ - لا قدر الله - على رقم الطوارئ بالخدمة الإسعافية (997)، أو عن طريق تطبيق أسعفني عبر الأجهزة الذكية، وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية. كما تمنى منهم التعاون مع المسعفين، وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث حتى يتسنى للمسعفين تقديم الخدمة الطبية الإسعافية، والقيام بواجبهم الإنساني.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم مروِّع بمفرق عويرة بالمندق
سبق

أُصيب أربعة أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين، وقع مساء اليوم الأحد بمفرق عويرة في محافظة المندق بمنطقة الباحة.

وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني بأن عمليات الهلال تلقت بلاغًا عن وقوع حادث تصادم بين سيارتَين في تمام الساعة الـ19:25 مساء اليوم الأحد بمحافظة المندق بمفرق عويرة.

وأضاف الزهراني بأنه تم توجيه فرقتَين إسعافيتَين من الهلال. وعند وصول الفِرق اتضح وجود أربع إصابات: إصابة خطيرة، وإصابة متوسطة، وتم التدخل إسعافيًّا لهما، ونُقلا عن طريق إسعافات الهلال الأحمر. الإصابتان الأخريان نُقلتا عن طريق إسعاف الدفاع المدني.

وأهاب الزهراني بالمواطنين والمقيمين لإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي عند حدوث أي طارئ - لا قدر الله - على رقم الطوارئ بالخدمة الإسعافية (997)، أو عن طريق تطبيق أسعفني عبر الأجهزة الذكية، وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية. كما تمنى منهم التعاون مع المسعفين، وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث حتى يتسنى للمسعفين تقديم الخدمة الطبية الإسعافية، والقيام بواجبهم الإنساني.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
11:09 PM

شاهد.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم مروِّع بمفرق عويرة بالمندق

"الزهراني" طالب بعدم التجمهر بمواقع الحوادث لتسهيل مهمة المسعفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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أُصيب أربعة أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين، وقع مساء اليوم الأحد بمفرق عويرة في محافظة المندق بمنطقة الباحة.

وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني بأن عمليات الهلال تلقت بلاغًا عن وقوع حادث تصادم بين سيارتَين في تمام الساعة الـ19:25 مساء اليوم الأحد بمحافظة المندق بمفرق عويرة.

وأضاف الزهراني بأنه تم توجيه فرقتَين إسعافيتَين من الهلال. وعند وصول الفِرق اتضح وجود أربع إصابات: إصابة خطيرة، وإصابة متوسطة، وتم التدخل إسعافيًّا لهما، ونُقلا عن طريق إسعافات الهلال الأحمر. الإصابتان الأخريان نُقلتا عن طريق إسعاف الدفاع المدني.

وأهاب الزهراني بالمواطنين والمقيمين لإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي عند حدوث أي طارئ - لا قدر الله - على رقم الطوارئ بالخدمة الإسعافية (997)، أو عن طريق تطبيق أسعفني عبر الأجهزة الذكية، وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية. كما تمنى منهم التعاون مع المسعفين، وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث حتى يتسنى للمسعفين تقديم الخدمة الطبية الإسعافية، والقيام بواجبهم الإنساني.

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