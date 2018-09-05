النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة القنفذة" عن ممرضة تطعيمات مركز القضب: وفرناها والتطعيم يومي

قالت في ردّها على شكوى الأهالي: سيتم العمل على تأمين صيدلي بديل

أكّدت "صحة القنفذة" بخصوص شكوى أهالي مركز صحي القضب من خلوّه من ممرضة تطعيمات أو صيدلي، أنه تمّ دعمه بممرضة تطعيمات، كما سيتم العمل على تأمين صيدلي.

وأضاف المتحدث الرسمي لـ "صحة القنفذة": سيكون التطعيم متاحاً طوال أيام الأسبوع، وأما الصيدلية فسيتم العمل على تأمين ذلك، حيث غطى العمل به فترة من قِبل صيدلي من مستشفى المظيلف، وانتهى تكليفه وسيتم تأمين البديل.

وكان عددٌ من مستفيدي مركز صحي القضب التابع لـ "صحة القنفذة" قد اشتكوا من خلوّ المركز من ممرضة التطعيمات أو الصيدلي؛ ما يدفعهم إلى مراجعة مراكز أخرى لصرف الوصفات الطبية أو التطعيمات - رغم وجود صيدلي على ملاك المركز الصحي بحسب الأهالي.

وقال الأهالي لـ "سبق": يبعد أقرب مركز صحي عن مركز القضب قرابة ٢٥ كيلو متراً، وعدد السكان والمستفيدين من المركز يزيد على ٩ آلاف نسمة؛ مبينين أن المركز تم افتتاحه منذ عام دون صيدلي ودون ممرضة تطعيمات، ولكن تغطية ممرضة التطعيمات من مراكز عدة طول فترة السنة؛ الأمر الذي يتسبّب في تحديد موعد التطعيمات في يومين محددين وهوما يخالف قرار الوزارة الذي ينص على تقديم التطعيمات طول أيام الأسبوع.

وأضافوا "مضى قرابة شهرين متصلين دون صيدلي - بعد انتهاء تكليف السابق - مع وجود صيدلي على ملاكه، الأمر الذي دفعنا إلى صرف الوصفات من مركز آخر يبعد عنه ٢٥ كيلو ورغم الشكاوى المتكرّرة للرقم الموحد للشكاوي (٩٣٧) لكن لم توفر "صحة القنفذة" أي صيدلي، وقبل أسبوع تمّ إشعار المرضى في حال صرف الدواء أو التطعيم، التوجّه إلى مركز غرب المظيلف الذي يبعد نحو ٢٥ كيلو متراً، وأنه تمّ إشعار مركز غرب القنفذة بذلك،

وطالب الأهالي "صحة القنفذة" بسرعة إنهاء المعاناة وتوفير صيدلي وممرضة تطعيمات وتوفير إسعاف للحالات الطارئة.

الجدير ذكره أن مركز القضب رغم كثافة مستفيديه ووجوده على الطريق الدولي الذي تكثر حوادثه المرورية؛ إلا أنه بلا إسعاف أو صيدلي وأقرب نقطة إسعاف تابعة لوزارة الصحة ٢٥ كم، وإسعاف الهلال الأحمر ٣٠ كم، وبه طبيب واحد وطبيبة واحدة وممرض "رجال" وممرضة "نساء"، إضافة إلى مدير المركز وموظفَي ملفات اثنين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"صحة القنفذة" عن ممرضة تطعيمات مركز القضب: وفرناها والتطعيم يومي
سبق

أكّدت "صحة القنفذة" بخصوص شكوى أهالي مركز صحي القضب من خلوّه من ممرضة تطعيمات أو صيدلي، أنه تمّ دعمه بممرضة تطعيمات، كما سيتم العمل على تأمين صيدلي.

وأضاف المتحدث الرسمي لـ "صحة القنفذة": سيكون التطعيم متاحاً طوال أيام الأسبوع، وأما الصيدلية فسيتم العمل على تأمين ذلك، حيث غطى العمل به فترة من قِبل صيدلي من مستشفى المظيلف، وانتهى تكليفه وسيتم تأمين البديل.

وكان عددٌ من مستفيدي مركز صحي القضب التابع لـ "صحة القنفذة" قد اشتكوا من خلوّ المركز من ممرضة التطعيمات أو الصيدلي؛ ما يدفعهم إلى مراجعة مراكز أخرى لصرف الوصفات الطبية أو التطعيمات - رغم وجود صيدلي على ملاك المركز الصحي بحسب الأهالي.

وقال الأهالي لـ "سبق": يبعد أقرب مركز صحي عن مركز القضب قرابة ٢٥ كيلو متراً، وعدد السكان والمستفيدين من المركز يزيد على ٩ آلاف نسمة؛ مبينين أن المركز تم افتتاحه منذ عام دون صيدلي ودون ممرضة تطعيمات، ولكن تغطية ممرضة التطعيمات من مراكز عدة طول فترة السنة؛ الأمر الذي يتسبّب في تحديد موعد التطعيمات في يومين محددين وهوما يخالف قرار الوزارة الذي ينص على تقديم التطعيمات طول أيام الأسبوع.

وأضافوا "مضى قرابة شهرين متصلين دون صيدلي - بعد انتهاء تكليف السابق - مع وجود صيدلي على ملاكه، الأمر الذي دفعنا إلى صرف الوصفات من مركز آخر يبعد عنه ٢٥ كيلو ورغم الشكاوى المتكرّرة للرقم الموحد للشكاوي (٩٣٧) لكن لم توفر "صحة القنفذة" أي صيدلي، وقبل أسبوع تمّ إشعار المرضى في حال صرف الدواء أو التطعيم، التوجّه إلى مركز غرب المظيلف الذي يبعد نحو ٢٥ كيلو متراً، وأنه تمّ إشعار مركز غرب القنفذة بذلك،

وطالب الأهالي "صحة القنفذة" بسرعة إنهاء المعاناة وتوفير صيدلي وممرضة تطعيمات وتوفير إسعاف للحالات الطارئة.

الجدير ذكره أن مركز القضب رغم كثافة مستفيديه ووجوده على الطريق الدولي الذي تكثر حوادثه المرورية؛ إلا أنه بلا إسعاف أو صيدلي وأقرب نقطة إسعاف تابعة لوزارة الصحة ٢٥ كم، وإسعاف الهلال الأحمر ٣٠ كم، وبه طبيب واحد وطبيبة واحدة وممرض "رجال" وممرضة "نساء"، إضافة إلى مدير المركز وموظفَي ملفات اثنين.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
12:32 PM
اخر تعديل
05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
03:05 PM

"صحة القنفذة" عن ممرضة تطعيمات مركز القضب: وفرناها والتطعيم يومي

قالت في ردّها على شكوى الأهالي: سيتم العمل على تأمين صيدلي بديل

A A A
عبدالعزيز الشهري - القنفذة
0
2,258

أكّدت "صحة القنفذة" بخصوص شكوى أهالي مركز صحي القضب من خلوّه من ممرضة تطعيمات أو صيدلي، أنه تمّ دعمه بممرضة تطعيمات، كما سيتم العمل على تأمين صيدلي.

وأضاف المتحدث الرسمي لـ "صحة القنفذة": سيكون التطعيم متاحاً طوال أيام الأسبوع، وأما الصيدلية فسيتم العمل على تأمين ذلك، حيث غطى العمل به فترة من قِبل صيدلي من مستشفى المظيلف، وانتهى تكليفه وسيتم تأمين البديل.

وكان عددٌ من مستفيدي مركز صحي القضب التابع لـ "صحة القنفذة" قد اشتكوا من خلوّ المركز من ممرضة التطعيمات أو الصيدلي؛ ما يدفعهم إلى مراجعة مراكز أخرى لصرف الوصفات الطبية أو التطعيمات - رغم وجود صيدلي على ملاك المركز الصحي بحسب الأهالي.

وقال الأهالي لـ "سبق": يبعد أقرب مركز صحي عن مركز القضب قرابة ٢٥ كيلو متراً، وعدد السكان والمستفيدين من المركز يزيد على ٩ آلاف نسمة؛ مبينين أن المركز تم افتتاحه منذ عام دون صيدلي ودون ممرضة تطعيمات، ولكن تغطية ممرضة التطعيمات من مراكز عدة طول فترة السنة؛ الأمر الذي يتسبّب في تحديد موعد التطعيمات في يومين محددين وهوما يخالف قرار الوزارة الذي ينص على تقديم التطعيمات طول أيام الأسبوع.

وأضافوا "مضى قرابة شهرين متصلين دون صيدلي - بعد انتهاء تكليف السابق - مع وجود صيدلي على ملاكه، الأمر الذي دفعنا إلى صرف الوصفات من مركز آخر يبعد عنه ٢٥ كيلو ورغم الشكاوى المتكرّرة للرقم الموحد للشكاوي (٩٣٧) لكن لم توفر "صحة القنفذة" أي صيدلي، وقبل أسبوع تمّ إشعار المرضى في حال صرف الدواء أو التطعيم، التوجّه إلى مركز غرب المظيلف الذي يبعد نحو ٢٥ كيلو متراً، وأنه تمّ إشعار مركز غرب القنفذة بذلك،

وطالب الأهالي "صحة القنفذة" بسرعة إنهاء المعاناة وتوفير صيدلي وممرضة تطعيمات وتوفير إسعاف للحالات الطارئة.

الجدير ذكره أن مركز القضب رغم كثافة مستفيديه ووجوده على الطريق الدولي الذي تكثر حوادثه المرورية؛ إلا أنه بلا إسعاف أو صيدلي وأقرب نقطة إسعاف تابعة لوزارة الصحة ٢٥ كم، وإسعاف الهلال الأحمر ٣٠ كم، وبه طبيب واحد وطبيبة واحدة وممرض "رجال" وممرضة "نساء"، إضافة إلى مدير المركز وموظفَي ملفات اثنين.

شارك برأيك
3
11

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,030
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
46,948
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,861
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,121

كاريكاتير

#مثلث_الشر

المقالات

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

عبدالغني الشيخ
الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

ماجد الحربي
الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

نورة الجايز
الخلل هنا يا stc

الخلل هنا يا stc

سلطان رديف
لماذا نكره المدرسة؟

لماذا نكره المدرسة؟

محمد المالكي
الدعوجية والمحاماة!!

الدعوجية والمحاماة!!

محمد العزي
حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

صالح مطر الغامدي
لا جديد في الحج

لا جديد في الحج

محمد بن سرار اليامي
الأولوية للاتحـاد..!!

الأولوية للاتحـاد..!!

محمد الصيـعري
هل" الفلوس" كل شيء..؟!

هل" الفلوس" كل شيء..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة