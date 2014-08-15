هيئة الرقابة النووية: الجرعات الإشعاعية في المملكة في معدلاتها الطبيعية

عقب اختبار تضمن مواد مشعة وقع في "نيونوكسا" شمال غرب روسيا

أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أنه لم يظهر أي تغيير في مستوى الجرعات الإشعاعية في أجواء المملكة وفقاً للشبكة الوطنية للإنذار المبكر عن الحوادث الإشعاعية والنووية، والمكونة من 73 محطة للرصد والإنذار المبكر المنتشرة في أنحاء المملكة، والتي تعمل الهيئة حالياً على زيادة سعتها لتتضاعف وتصبح 143 محطة.

وقالت الهيئة في بيان لها إنها لم تتلقَّ أي بلاغ رسمي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن احتمال وقوع حادث نووي أو إشعاعي في ثنايا حادث عسكري لتجربة قيل إنها اختبار لتقنية صواريخ تتضمن مواد مشعة أو مفاعلاً نووياً صغيراً وقع في نيونوكسا شمال غرب روسيا، وذلك في إطار اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي التي انضمت لها المملكة منذ 1989م.

وأوضحت أن العديد من الدول الأوروبية لاسيما القريبة من الحادث لم ترصد أي ارتفاعات في مستوى الجرعات الإشعاعية.

وأكدت الهيئة استمرارها في متابعة تطورات الموقف وأبعاده؛ لاتخاذ أي إجراءات وفقاً للخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.

يذكر أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التي تم إنشاؤها في 25/ 6/ 1439هـ وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 334، هي الجهة الوطنية المسؤولة عن مراقبة ومتابعة الطوارئ الإشعاعية والنووية في المملكة، ولها دور رئيس في الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.

وقد تعرّض العالم لعدد من الحوادث النووية ذات أبعاد واسعة المدى مثل حادثة المحطة النووية في جزيرة الأميال الثلاثة الأمريكية في مارس 1979م، وحادثة المحطة النووية في تشرنوبل في أوكرانيا في أبريل 1986م، وحادثة المحطة النووية في فوكوشيما اليابانية في مارس 2011م.