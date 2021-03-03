النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بوفر متوقع 33%.. "ترشيد" تبدأ رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكه في مبنى "الخارجية"

من المعايير تحديث نظام إدارة التكييف وتحسين عمل نظام مياه التبريد واستبدال الإضاءة

بدأت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، أعمال إعادة تأهيل المقر الرئيسي لوزارة الخارجية بالرياض، والذي تبلغ مساحته الإجمالية 30.000 متر مربع، ويعمل به حوالى 1.500 موظف، وستقوم الشركة بتطبيق سبعة معايير أساسية لرفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في الوزارة.

وعن تفاصيل المشروع؛ قال وليد بن عبدالله الغريري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد): إن الشركة قد قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية قبل البدء بتنفيذ المشروع، وتَبَيّن بعد ذلك أهمية إعادة تأهيل أنظمة التكييف والإضاءة وإدارة المبنى، والذي سيجعل مقر الوزارة أكثر كفاءة وقدرة على استهلاك وترشيد الطاقة.

وعن معايير إعادة التأهيل داخل مبنى الوزارة؛ فإن من أبرزها تحديث نظام إدارة التكييف، وتحسين عمل نظام مياه التبريد من خلال التحكم بالمضخات، وترقية بعض وحدات نظام مناولة الهواء، بالإضافة إلى استبدال الإضاءة الحالية بأنظمة حديثة تعمل بتقنية الليد، وترقية نظام التحكم (BMS) للأنظمة الميكانيكية والكهربائية للمقر، وربط جميع الأنظمة والتقنيات الخاصة بالتكييف والنشاط الكهربائي بهذا النظام. ومن المتوقع أن تحقق (ترشيد) وفرًا في الاستهلاك الكهربائي بأكثر من 5.7 مليون كيلو واط ساعة سنويًّا؛ أي أكثر من 33% من إجمالي الاستهلاك العام الحالي. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة التوفير الحاصلة من هذا المشروع تساوي تفادي 3.700 طن متري من انبعاثات الكربون الضارة سنويًّا؛ أي ما يعادل الأثر البيئي لزراعة 62.000 شتلة.

الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة ترشيد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بوفر متوقع 33%.. "ترشيد" تبدأ رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكه في مبنى "الخارجية"
سبق

بدأت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، أعمال إعادة تأهيل المقر الرئيسي لوزارة الخارجية بالرياض، والذي تبلغ مساحته الإجمالية 30.000 متر مربع، ويعمل به حوالى 1.500 موظف، وستقوم الشركة بتطبيق سبعة معايير أساسية لرفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في الوزارة.

وعن تفاصيل المشروع؛ قال وليد بن عبدالله الغريري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد): إن الشركة قد قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية قبل البدء بتنفيذ المشروع، وتَبَيّن بعد ذلك أهمية إعادة تأهيل أنظمة التكييف والإضاءة وإدارة المبنى، والذي سيجعل مقر الوزارة أكثر كفاءة وقدرة على استهلاك وترشيد الطاقة.

وعن معايير إعادة التأهيل داخل مبنى الوزارة؛ فإن من أبرزها تحديث نظام إدارة التكييف، وتحسين عمل نظام مياه التبريد من خلال التحكم بالمضخات، وترقية بعض وحدات نظام مناولة الهواء، بالإضافة إلى استبدال الإضاءة الحالية بأنظمة حديثة تعمل بتقنية الليد، وترقية نظام التحكم (BMS) للأنظمة الميكانيكية والكهربائية للمقر، وربط جميع الأنظمة والتقنيات الخاصة بالتكييف والنشاط الكهربائي بهذا النظام. ومن المتوقع أن تحقق (ترشيد) وفرًا في الاستهلاك الكهربائي بأكثر من 5.7 مليون كيلو واط ساعة سنويًّا؛ أي أكثر من 33% من إجمالي الاستهلاك العام الحالي. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة التوفير الحاصلة من هذا المشروع تساوي تفادي 3.700 طن متري من انبعاثات الكربون الضارة سنويًّا؛ أي ما يعادل الأثر البيئي لزراعة 62.000 شتلة.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
02:34 PM

بوفر متوقع 33%.. "ترشيد" تبدأ رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكه في مبنى "الخارجية"

من المعايير تحديث نظام إدارة التكييف وتحسين عمل نظام مياه التبريد واستبدال الإضاءة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
204

بدأت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، أعمال إعادة تأهيل المقر الرئيسي لوزارة الخارجية بالرياض، والذي تبلغ مساحته الإجمالية 30.000 متر مربع، ويعمل به حوالى 1.500 موظف، وستقوم الشركة بتطبيق سبعة معايير أساسية لرفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في الوزارة.

وعن تفاصيل المشروع؛ قال وليد بن عبدالله الغريري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد): إن الشركة قد قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية قبل البدء بتنفيذ المشروع، وتَبَيّن بعد ذلك أهمية إعادة تأهيل أنظمة التكييف والإضاءة وإدارة المبنى، والذي سيجعل مقر الوزارة أكثر كفاءة وقدرة على استهلاك وترشيد الطاقة.

وعن معايير إعادة التأهيل داخل مبنى الوزارة؛ فإن من أبرزها تحديث نظام إدارة التكييف، وتحسين عمل نظام مياه التبريد من خلال التحكم بالمضخات، وترقية بعض وحدات نظام مناولة الهواء، بالإضافة إلى استبدال الإضاءة الحالية بأنظمة حديثة تعمل بتقنية الليد، وترقية نظام التحكم (BMS) للأنظمة الميكانيكية والكهربائية للمقر، وربط جميع الأنظمة والتقنيات الخاصة بالتكييف والنشاط الكهربائي بهذا النظام. ومن المتوقع أن تحقق (ترشيد) وفرًا في الاستهلاك الكهربائي بأكثر من 5.7 مليون كيلو واط ساعة سنويًّا؛ أي أكثر من 33% من إجمالي الاستهلاك العام الحالي. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة التوفير الحاصلة من هذا المشروع تساوي تفادي 3.700 طن متري من انبعاثات الكربون الضارة سنويًّا؛ أي ما يعادل الأثر البيئي لزراعة 62.000 شتلة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,640
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,893
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,495
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,986

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة