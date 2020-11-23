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"الاتصالات": الاعتراض على الفواتير أكثر الشكاوى ضد مقدمي الخدمات

(14.718) شكوى تعاملت معها الهيئة وعالجتها وفق نتائج الربع الثالث

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة خلال الربع الثالث من عام 2020، وذلك وفقًا لمستويات اهتمام مقدم الخدمة بالعميل.

وكشف المؤشر أن إجمالي الشكاوى التي صعدها المشتركون للهيئة بعد عدم حلّها من قبل مقدمي الخدمة، بلغ (14.718) شكوى تعاملت معها الهيئة وقامت بمعالجتها.

وأوضحت الهيئة أن مؤشر تصنيف خدمات الاتصالات رصد تسجيل شركة (زين) لأكثر عدد شكاوى في خدمات الاتصالات المتنقلة خلال الربع الثالث من العام 2020، فيما سجلت شركة (فيرجن) أقل عدد شكاوى في خدمات الاتصالات المتنقلة.

وأشارت الهيئة إلى أن غالبية تلك الشكاوى؛ كانت بسبب الاعتراض على الفواتير والالتزامات المالية، وعدم تقديم خدمة أو تفعيلها أو تطبيق مزاياها.

أما على صعيد خدمات الاتصالات الثابتة؛ فقد رصد المؤشر تسجيل شركة موبايلي لأقل عدد شكاوى، فيما سجلت شركة الاتصالات المتكاملة أكثر عدد شكاوى، مضيفةً أن أسباب غالبية تلك الشكاوى تعود إلى تأسيس خدمة دون طلب العميل، والاعتراض على الفواتير والالتزامات المالية.

يُشار إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسعى من خلال نشر نتائج مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة إلى رفع مستوى الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات؛ لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها، حيث يقوم المؤشر، بتحليل البيانات مقابل كل 100 ألف اشتراك لدى كل مقدم خدمة، بناءً على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الإلكتروني والتطبيقات المرتبطة به.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الاتصالات": الاعتراض على الفواتير أكثر الشكاوى ضد مقدمي الخدمات
سبق

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة خلال الربع الثالث من عام 2020، وذلك وفقًا لمستويات اهتمام مقدم الخدمة بالعميل.

وكشف المؤشر أن إجمالي الشكاوى التي صعدها المشتركون للهيئة بعد عدم حلّها من قبل مقدمي الخدمة، بلغ (14.718) شكوى تعاملت معها الهيئة وقامت بمعالجتها.

وأوضحت الهيئة أن مؤشر تصنيف خدمات الاتصالات رصد تسجيل شركة (زين) لأكثر عدد شكاوى في خدمات الاتصالات المتنقلة خلال الربع الثالث من العام 2020، فيما سجلت شركة (فيرجن) أقل عدد شكاوى في خدمات الاتصالات المتنقلة.

وأشارت الهيئة إلى أن غالبية تلك الشكاوى؛ كانت بسبب الاعتراض على الفواتير والالتزامات المالية، وعدم تقديم خدمة أو تفعيلها أو تطبيق مزاياها.

أما على صعيد خدمات الاتصالات الثابتة؛ فقد رصد المؤشر تسجيل شركة موبايلي لأقل عدد شكاوى، فيما سجلت شركة الاتصالات المتكاملة أكثر عدد شكاوى، مضيفةً أن أسباب غالبية تلك الشكاوى تعود إلى تأسيس خدمة دون طلب العميل، والاعتراض على الفواتير والالتزامات المالية.

يُشار إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسعى من خلال نشر نتائج مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة إلى رفع مستوى الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات؛ لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها، حيث يقوم المؤشر، بتحليل البيانات مقابل كل 100 ألف اشتراك لدى كل مقدم خدمة، بناءً على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الإلكتروني والتطبيقات المرتبطة به.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
04:43 PM

"الاتصالات": الاعتراض على الفواتير أكثر الشكاوى ضد مقدمي الخدمات

(14.718) شكوى تعاملت معها الهيئة وعالجتها وفق نتائج الربع الثالث

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة خلال الربع الثالث من عام 2020، وذلك وفقًا لمستويات اهتمام مقدم الخدمة بالعميل.

وكشف المؤشر أن إجمالي الشكاوى التي صعدها المشتركون للهيئة بعد عدم حلّها من قبل مقدمي الخدمة، بلغ (14.718) شكوى تعاملت معها الهيئة وقامت بمعالجتها.

وأوضحت الهيئة أن مؤشر تصنيف خدمات الاتصالات رصد تسجيل شركة (زين) لأكثر عدد شكاوى في خدمات الاتصالات المتنقلة خلال الربع الثالث من العام 2020، فيما سجلت شركة (فيرجن) أقل عدد شكاوى في خدمات الاتصالات المتنقلة.

وأشارت الهيئة إلى أن غالبية تلك الشكاوى؛ كانت بسبب الاعتراض على الفواتير والالتزامات المالية، وعدم تقديم خدمة أو تفعيلها أو تطبيق مزاياها.

أما على صعيد خدمات الاتصالات الثابتة؛ فقد رصد المؤشر تسجيل شركة موبايلي لأقل عدد شكاوى، فيما سجلت شركة الاتصالات المتكاملة أكثر عدد شكاوى، مضيفةً أن أسباب غالبية تلك الشكاوى تعود إلى تأسيس خدمة دون طلب العميل، والاعتراض على الفواتير والالتزامات المالية.

يُشار إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسعى من خلال نشر نتائج مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة إلى رفع مستوى الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات؛ لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها، حيث يقوم المؤشر، بتحليل البيانات مقابل كل 100 ألف اشتراك لدى كل مقدم خدمة، بناءً على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الإلكتروني والتطبيقات المرتبطة به.

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