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بين الإطاحة واجتماع منتظر.. تراجع جديد لليرة التركية

توقعات 18 مشاركاً في استطلاع رأي أجرته "رويترز": لا تغيير

تراجعت الليرة التركية بشكل طفيف ،اليوم الخميس، قبيل اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة، إذ من المتوقع أن يبقي فيه على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير في مواجهة تضخم آخذ في الارتفاع، بحسب ما نشرت "رويترز".


وبلغت الليرة 8.3350 مقابل الدولار، بتراجع طفيف عن سعر التسوية البالغ 8.3150 ،أمس الأربعاء.

وفقدت العملة أكثر من عشرة من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما شمل موجة انخفاض حادة أعقبت الإطاحة بمحافظ البنك المركزي في مارس.

وأشارت تقديرات جميع المشاركين البالغ عددهم 18 ،في استطلاع رأي أجرته "رويترز"، إلى أن البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير.

الليرة التركية

الرئيسية/ أخبار العالم

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بين الإطاحة واجتماع منتظر.. تراجع جديد لليرة التركية
سبق

تراجعت الليرة التركية بشكل طفيف ،اليوم الخميس، قبيل اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة، إذ من المتوقع أن يبقي فيه على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير في مواجهة تضخم آخذ في الارتفاع، بحسب ما نشرت "رويترز".


وبلغت الليرة 8.3350 مقابل الدولار، بتراجع طفيف عن سعر التسوية البالغ 8.3150 ،أمس الأربعاء.

وفقدت العملة أكثر من عشرة من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما شمل موجة انخفاض حادة أعقبت الإطاحة بمحافظ البنك المركزي في مارس.

وأشارت تقديرات جميع المشاركين البالغ عددهم 18 ،في استطلاع رأي أجرته "رويترز"، إلى أن البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
11:07 AM

بين الإطاحة واجتماع منتظر.. تراجع جديد لليرة التركية

توقعات 18 مشاركاً في استطلاع رأي أجرته "رويترز": لا تغيير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت الليرة التركية بشكل طفيف ،اليوم الخميس، قبيل اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة، إذ من المتوقع أن يبقي فيه على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير في مواجهة تضخم آخذ في الارتفاع، بحسب ما نشرت "رويترز".


وبلغت الليرة 8.3350 مقابل الدولار، بتراجع طفيف عن سعر التسوية البالغ 8.3150 ،أمس الأربعاء.

وفقدت العملة أكثر من عشرة من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما شمل موجة انخفاض حادة أعقبت الإطاحة بمحافظ البنك المركزي في مارس.

وأشارت تقديرات جميع المشاركين البالغ عددهم 18 ،في استطلاع رأي أجرته "رويترز"، إلى أن البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير.

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