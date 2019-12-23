"التنسيقي السعودي الإماراتي": رفع كفاءة الرياضة النسائية في البلدَيْن مهم لتعزيز دور المرأة الريادي

لتعزيز مشاركتها المجتمعية وإسهامها في بناء المجتمع

اختُتم اليوم ملتقى القيادات النسائية الرياضية السنوي، الذي نظمته لجنة المرأة في المجلس التنسيقي الإماراتي السعودي عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور نائب وزير الرياضة السعودي بدر بن عبدالرحمن القاضي، ووزيرة تنمية المجتمع بالإمارات حصة بنت عيسى بوحميد.

وأعربت "بوحميد" عن سعادتها وفخرها بهذا التجمع الأخوي نحو مزيد من العمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية؛ لتمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها المجتمعية، وإسهامها في بناء المجتمع. مشيرة إلى أهمية استمرار الجهود نحو تحقيق التكامل في العمل المشترك بين اللجان؛ للوصول إلى الأهداف الرئيسة الموضوعة من قِبل المجلس التنسيقي التي تعزز دور المرأة الريادي.

من جانبه، ثمَّن "القاضي" لقيادتَي البلدَين دورهما الكبير في تعزيز روابط الأُخوة والمحبة بين الشعبَين الشقيقَين، من خلال إقامة مثل هذه البرامج واللجان المشتركة، بما يحقق المزيد من التكامل والتنسيق في مختلف المجالات، ومن بينها المجال الرياضي. مؤكدًا أهمية العمل نحو رفع كفاءة الرياضة النسائية، والاستمرار في تمكين المرأة في مختلف المجالات، وخصوصًا في المجال الرياضي؛ بما يخدم مواطنات البلدَين الشقيقَين.

عقب ذلك انطلقت جلسات الملتقى الأربع. وانطلقت الجلسة الأولى التي تحمل عنوان (إنجازات المرأة الرياضية في السعودية والإمارات)، أعقبتها الجلسة الثانية بعنوان (الأسرة والرياضة)، فيما تناولت الجلسة الثالثة عنوان (ريادة وتمكين المرأة في القطاع الرياضي).

واختتم الملتقى بالجلسة الرابعة التي حملت عنوان (رياضية ومسيرة نجاح).