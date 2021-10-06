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مقتل 16 عسكريًا وإصابة 10 آخرين في هجوم بوسط مالي

مجلس الأمن دعا الحكومة الانتقالية بالتحقيق العاجل في الهجوم

قتل 16 عسكريًا وجرح 10 آخرون، الأربعاء، في هجوم وقع في وسط مالي، حسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية محلية، فق العربية نت.

وتفصيلاً، أعلن جيش مالي في وقت سابق مقتل 5 عسكريين على الأقل وجرح 8 أخرين، إلا أن مسؤولاً طبيًا يعمل في وسط مالي قال إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 16 فيما الجرحى 10 في صفوف الجيش، فيما أكد مصدر أمني طلب عدم الكشف عن اسمه الحصيلة الجديدة.

من جانب آخر، قال مولاي جويندو، رئيس بلدية بانكاس، لرويترز إن 16 جنديًا قتلوا في الهجوم الذي وقع قرب قرية بوديو، في حين قال مسؤول محلي آخر إن أكثر من 10 جنود قتلوا في الهجوم.

والثلاثاء، دان مجلس الأمن الدولي، هجومًا استهدف قافلة للبعثة الأممية في مالي "مينوسما"، تسبب بمقتل جندي، وطالب بتحقيق "عاجل" في الحادث.

والسبت الماضي، أعلنت الأمم المتحدة مقتل جندي من قوات حفظ السلام وإصابة 4 آخرين، إثر انفجار عبوة ناسفة شمال مالي.

ودعا مجلس الأمن في بيان، "حكومة مالي الانتقالية إلى التحقيق العاجل في هذا الهجوم وتقديم الجناة إلى العدالة".

وتعاني مالي أزمة سياسية وأمنية، واقتتالاً قبائليًا منذ انقلاب عسكري جرى في مارس 2012، أعقبته سيطرة مسلحين على مناطق في شمال البلاد.

وتُعد البعثة الأممية، التي تأسست عام 2013، تمامًا كما الجيش المالي، هدفًا لهجمات متواترة تقودها المجموعات المسلحة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل 16 عسكريًا وإصابة 10 آخرين في هجوم بوسط مالي
سبق

قتل 16 عسكريًا وجرح 10 آخرون، الأربعاء، في هجوم وقع في وسط مالي، حسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية محلية، فق العربية نت.

وتفصيلاً، أعلن جيش مالي في وقت سابق مقتل 5 عسكريين على الأقل وجرح 8 أخرين، إلا أن مسؤولاً طبيًا يعمل في وسط مالي قال إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 16 فيما الجرحى 10 في صفوف الجيش، فيما أكد مصدر أمني طلب عدم الكشف عن اسمه الحصيلة الجديدة.

من جانب آخر، قال مولاي جويندو، رئيس بلدية بانكاس، لرويترز إن 16 جنديًا قتلوا في الهجوم الذي وقع قرب قرية بوديو، في حين قال مسؤول محلي آخر إن أكثر من 10 جنود قتلوا في الهجوم.

والثلاثاء، دان مجلس الأمن الدولي، هجومًا استهدف قافلة للبعثة الأممية في مالي "مينوسما"، تسبب بمقتل جندي، وطالب بتحقيق "عاجل" في الحادث.

والسبت الماضي، أعلنت الأمم المتحدة مقتل جندي من قوات حفظ السلام وإصابة 4 آخرين، إثر انفجار عبوة ناسفة شمال مالي.

ودعا مجلس الأمن في بيان، "حكومة مالي الانتقالية إلى التحقيق العاجل في هذا الهجوم وتقديم الجناة إلى العدالة".

وتعاني مالي أزمة سياسية وأمنية، واقتتالاً قبائليًا منذ انقلاب عسكري جرى في مارس 2012، أعقبته سيطرة مسلحين على مناطق في شمال البلاد.

وتُعد البعثة الأممية، التي تأسست عام 2013، تمامًا كما الجيش المالي، هدفًا لهجمات متواترة تقودها المجموعات المسلحة.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
11:39 PM

مقتل 16 عسكريًا وإصابة 10 آخرين في هجوم بوسط مالي

مجلس الأمن دعا الحكومة الانتقالية بالتحقيق العاجل في الهجوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل 16 عسكريًا وجرح 10 آخرون، الأربعاء، في هجوم وقع في وسط مالي، حسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية محلية، فق العربية نت.

وتفصيلاً، أعلن جيش مالي في وقت سابق مقتل 5 عسكريين على الأقل وجرح 8 أخرين، إلا أن مسؤولاً طبيًا يعمل في وسط مالي قال إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 16 فيما الجرحى 10 في صفوف الجيش، فيما أكد مصدر أمني طلب عدم الكشف عن اسمه الحصيلة الجديدة.

من جانب آخر، قال مولاي جويندو، رئيس بلدية بانكاس، لرويترز إن 16 جنديًا قتلوا في الهجوم الذي وقع قرب قرية بوديو، في حين قال مسؤول محلي آخر إن أكثر من 10 جنود قتلوا في الهجوم.

والثلاثاء، دان مجلس الأمن الدولي، هجومًا استهدف قافلة للبعثة الأممية في مالي "مينوسما"، تسبب بمقتل جندي، وطالب بتحقيق "عاجل" في الحادث.

والسبت الماضي، أعلنت الأمم المتحدة مقتل جندي من قوات حفظ السلام وإصابة 4 آخرين، إثر انفجار عبوة ناسفة شمال مالي.

ودعا مجلس الأمن في بيان، "حكومة مالي الانتقالية إلى التحقيق العاجل في هذا الهجوم وتقديم الجناة إلى العدالة".

وتعاني مالي أزمة سياسية وأمنية، واقتتالاً قبائليًا منذ انقلاب عسكري جرى في مارس 2012، أعقبته سيطرة مسلحين على مناطق في شمال البلاد.

وتُعد البعثة الأممية، التي تأسست عام 2013، تمامًا كما الجيش المالي، هدفًا لهجمات متواترة تقودها المجموعات المسلحة.

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