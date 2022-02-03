فيديو.. وفاة مسن أردني أثناء الصلاة بأحد مساجد عمان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة وفاة مسن أردني أثناء الصلاة في أحد المساجد بالعاصمة عمان.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، أظهر الفيديو، الذي وثقته كاميرات المراقبة، الرجل وهو يصلي منفردا داخل ساحة المسجد، وعند سجوده لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأبدى متداولو الفيديو حزنهم على وفاة المُسن، داعين الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.