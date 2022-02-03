النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 3852 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 4638 خلال الـ24 ساعة الماضية

فيديو.. وفاة مسن أردني أثناء الصلاة بأحد مساجد عمان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة وفاة مسن أردني أثناء الصلاة في أحد المساجد بالعاصمة عمان.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، أظهر الفيديو، الذي وثقته كاميرات المراقبة، الرجل وهو يصلي منفردا داخل ساحة المسجد، وعند سجوده لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأبدى متداولو الفيديو حزنهم على وفاة المُسن، داعين الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو.. وفاة مسن أردني أثناء الصلاة بأحد مساجد عمان
سبق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة وفاة مسن أردني أثناء الصلاة في أحد المساجد بالعاصمة عمان.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، أظهر الفيديو، الذي وثقته كاميرات المراقبة، الرجل وهو يصلي منفردا داخل ساحة المسجد، وعند سجوده لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأبدى متداولو الفيديو حزنهم على وفاة المُسن، داعين الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
10:13 AM

فيديو.. وفاة مسن أردني أثناء الصلاة بأحد مساجد عمان

A A A
أيمن حسن - الرياض
8
4,483

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة وفاة مسن أردني أثناء الصلاة في أحد المساجد بالعاصمة عمان.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، أظهر الفيديو، الذي وثقته كاميرات المراقبة، الرجل وهو يصلي منفردا داخل ساحة المسجد، وعند سجوده لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأبدى متداولو الفيديو حزنهم على وفاة المُسن، داعين الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,156
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,892
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,996
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,830

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة