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أمير الكويت يقبل استقالة رئيس الحكومة والوزراء

تكليفها بتصريف العاجل لحين تشكيل الوزارة الجديدة

أصدر أمير دولة الكويت الأمير الشيخ نواف الأحمد، أمرًا أميريًّا، اليوم، بقبول استقالة رئيس الوزراء والوزراء، وتكليف الحكومة المستقيلة بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وجاء في الأمر الأميري، أنه تُقبل استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل وزارة جديدة.

هذا وسيبدأ الأمير الشيخ نواف الأحمد، المشاورات التقليدية مع رؤساء مجلس الأمة ورؤساء مجلس الوزراء السابقين؛ لتعيين رئيس الوزراء؛ تنفيذًا لنص المادة 56 من الدستور.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمير الكويت يقبل استقالة رئيس الحكومة والوزراء
سبق

أصدر أمير دولة الكويت الأمير الشيخ نواف الأحمد، أمرًا أميريًّا، اليوم، بقبول استقالة رئيس الوزراء والوزراء، وتكليف الحكومة المستقيلة بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وجاء في الأمر الأميري، أنه تُقبل استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل وزارة جديدة.

هذا وسيبدأ الأمير الشيخ نواف الأحمد، المشاورات التقليدية مع رؤساء مجلس الأمة ورؤساء مجلس الوزراء السابقين؛ لتعيين رئيس الوزراء؛ تنفيذًا لنص المادة 56 من الدستور.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
01:19 PM

أمير الكويت يقبل استقالة رئيس الحكومة والوزراء

تكليفها بتصريف العاجل لحين تشكيل الوزارة الجديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر أمير دولة الكويت الأمير الشيخ نواف الأحمد، أمرًا أميريًّا، اليوم، بقبول استقالة رئيس الوزراء والوزراء، وتكليف الحكومة المستقيلة بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وجاء في الأمر الأميري، أنه تُقبل استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل وزارة جديدة.

هذا وسيبدأ الأمير الشيخ نواف الأحمد، المشاورات التقليدية مع رؤساء مجلس الأمة ورؤساء مجلس الوزراء السابقين؛ لتعيين رئيس الوزراء؛ تنفيذًا لنص المادة 56 من الدستور.

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