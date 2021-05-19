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"الطب البديل": عشبة "الجعدة" خطيرة وقد تسبب الفشل الكبدي والكلوي

قد تُصرف علاجياً من غير المختصين وخطرها أكبر على الأطفال والمسنين

حذّر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي من استخدام عشبة "الجعدة" للأغراض العلاجية من قبل غير المختصين خصوصاً للأطفال وكبار السن.

وأوضح "المركز" أن هذه العشبة تسبب أعراضاً خطيرة للجسم، منها تسمم الجهاز الهضمي ونزلة معوية حادة وهبوط في سكر الدم كما تهدد وظائف الكبد والكلى وقد تؤدي لفشلها.

كما دعا أفراد المجتمع كافة، لرفع مستوى الحذر وتحري الدقة في المصادر التي يحصلون على الأعشاب الطبيعية الخام منها، ومدى مصداقية من يقدمها لهم لغرض العلاج تفادياً لحدوث أي مضاعفات خطيرة قد تؤدي للوفاة.

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"الطب البديل": عشبة "الجعدة" خطيرة وقد تسبب الفشل الكبدي والكلوي
سبق

حذّر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي من استخدام عشبة "الجعدة" للأغراض العلاجية من قبل غير المختصين خصوصاً للأطفال وكبار السن.

وأوضح "المركز" أن هذه العشبة تسبب أعراضاً خطيرة للجسم، منها تسمم الجهاز الهضمي ونزلة معوية حادة وهبوط في سكر الدم كما تهدد وظائف الكبد والكلى وقد تؤدي لفشلها.

كما دعا أفراد المجتمع كافة، لرفع مستوى الحذر وتحري الدقة في المصادر التي يحصلون على الأعشاب الطبيعية الخام منها، ومدى مصداقية من يقدمها لهم لغرض العلاج تفادياً لحدوث أي مضاعفات خطيرة قد تؤدي للوفاة.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
12:32 AM

"الطب البديل": عشبة "الجعدة" خطيرة وقد تسبب الفشل الكبدي والكلوي

قد تُصرف علاجياً من غير المختصين وخطرها أكبر على الأطفال والمسنين

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
2
12,547

حذّر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي من استخدام عشبة "الجعدة" للأغراض العلاجية من قبل غير المختصين خصوصاً للأطفال وكبار السن.

وأوضح "المركز" أن هذه العشبة تسبب أعراضاً خطيرة للجسم، منها تسمم الجهاز الهضمي ونزلة معوية حادة وهبوط في سكر الدم كما تهدد وظائف الكبد والكلى وقد تؤدي لفشلها.

كما دعا أفراد المجتمع كافة، لرفع مستوى الحذر وتحري الدقة في المصادر التي يحصلون على الأعشاب الطبيعية الخام منها، ومدى مصداقية من يقدمها لهم لغرض العلاج تفادياً لحدوث أي مضاعفات خطيرة قد تؤدي للوفاة.

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