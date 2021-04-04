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الصحة : إصدار دليل " أبرز الأسئلة الشائعة عن لقاح كورونا"

أصدرت الصحة دليلاً يتضمن الإجابة عن كافة الأسئلة المتعلقة بلقاح كورونا، حيث تم نشره عبر حساب الوزارة في تويتر ومنصتها التوعوية عش بصحة.


ويحوي الدليل عدداً من المواضيع من أبرزها" أنواع اللقاحات المتوفرة في المملكة / الفئات التي يمكن أن تأخذ اللقاح/ النصائح قبل أخذ اللقاح وبعده/ الأعراض الجانبية وكيفية التعامل معها/ موانع التطعيم للقاح" وغيرها من المواضيع المتعلقة بلقاح كورونا.

ويمكن الاطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته عبر الرابط التالي:
https://covid19awareness.sa/wp-content/uploads/2021/03/Vaccine-FAQs.pdf

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصحة : إصدار دليل " أبرز الأسئلة الشائعة عن لقاح كورونا"
سبق
أصدرت الصحة دليلاً يتضمن الإجابة عن كافة الأسئلة المتعلقة بلقاح كورونا، حيث تم نشره عبر حساب الوزارة في تويتر ومنصتها التوعوية عش بصحة.


ويحوي الدليل عدداً من المواضيع من أبرزها" أنواع اللقاحات المتوفرة في المملكة / الفئات التي يمكن أن تأخذ اللقاح/ النصائح قبل أخذ اللقاح وبعده/ الأعراض الجانبية وكيفية التعامل معها/ موانع التطعيم للقاح" وغيرها من المواضيع المتعلقة بلقاح كورونا.

ويمكن الاطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته عبر الرابط التالي:
04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
09:40 PM

الصحة : إصدار دليل " أبرز الأسئلة الشائعة عن لقاح كورونا"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
883

أصدرت الصحة دليلاً يتضمن الإجابة عن كافة الأسئلة المتعلقة بلقاح كورونا، حيث تم نشره عبر حساب الوزارة في تويتر ومنصتها التوعوية عش بصحة.


ويحوي الدليل عدداً من المواضيع من أبرزها" أنواع اللقاحات المتوفرة في المملكة / الفئات التي يمكن أن تأخذ اللقاح/ النصائح قبل أخذ اللقاح وبعده/ الأعراض الجانبية وكيفية التعامل معها/ موانع التطعيم للقاح" وغيرها من المواضيع المتعلقة بلقاح كورونا.

ويمكن الاطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته عبر الرابط التالي:
https://covid19awareness.sa/wp-content/uploads/2021/03/Vaccine-FAQs.pdf

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