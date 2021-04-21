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في عملية جراحية معقدة.. إنقاذ طفل حديث الولادة من انسداد الأمعاء وقنوات الكبد

من العيوب الخلقية النادرة.. وتأخير علاجها قد يؤدي إلى الوفاة

في حالة نادرة من نوعها لطفل حديث الولادة، تمكّن فريق جراحة الأطفال بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، من علاج طفل يعاني عيوباً خلقية متعددة تسبّبت له في انسداد خلقي في الأمعاء، وكذلك القنوات الصفراوية بالكبد.

وتمكّن الفريق الطبي من إجراء عملية توصيل الأمعاء والقنوات الصفراوية تكللت بالنجاح -بحمد الله-، وهي من العيوب الخلقية النادر أن تجتمع معاً، كما في حالة انسداد الأمعاء مع انسداد القنوات الصفراوية في طفل واحد.

وأوضح مشرف تخصص جراحة الأطفال الدكتور خالد عبياني، أن من الشائع أن يكون هناك انسداد خلقي في الأمعاء عند الأطفال، ونسبة كبيرة من الأطفال يصابون بأمراض في الكبد أو القنوات المرارية، وتمثل هذه الأمراض مشكلات كبيرة قد تصل للوفاة إذا لم يتم تشخيصها التشخيص الدقيق وعلاجها في الوقت المناسب.

وأكد أنه من النادر جداً أن يجتمع الاثنان سوياً من حيث صعوبة معالجة مشكلة واحدة، ولكن هذه الصعوبة لم تكن عائقاً لفريق جراحة الأطفال بمستشفى الملك عبدالعزيز الذين تمكنوا -بفضل الله- من التدخل المبكر وإنقاذ حياة طفل حديث الولادة وإعادة الأمل للحياة الطبيعية من جديد له.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في عملية جراحية معقدة.. إنقاذ طفل حديث الولادة من انسداد الأمعاء وقنوات الكبد
سبق

في حالة نادرة من نوعها لطفل حديث الولادة، تمكّن فريق جراحة الأطفال بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، من علاج طفل يعاني عيوباً خلقية متعددة تسبّبت له في انسداد خلقي في الأمعاء، وكذلك القنوات الصفراوية بالكبد.

وتمكّن الفريق الطبي من إجراء عملية توصيل الأمعاء والقنوات الصفراوية تكللت بالنجاح -بحمد الله-، وهي من العيوب الخلقية النادر أن تجتمع معاً، كما في حالة انسداد الأمعاء مع انسداد القنوات الصفراوية في طفل واحد.

وأوضح مشرف تخصص جراحة الأطفال الدكتور خالد عبياني، أن من الشائع أن يكون هناك انسداد خلقي في الأمعاء عند الأطفال، ونسبة كبيرة من الأطفال يصابون بأمراض في الكبد أو القنوات المرارية، وتمثل هذه الأمراض مشكلات كبيرة قد تصل للوفاة إذا لم يتم تشخيصها التشخيص الدقيق وعلاجها في الوقت المناسب.

وأكد أنه من النادر جداً أن يجتمع الاثنان سوياً من حيث صعوبة معالجة مشكلة واحدة، ولكن هذه الصعوبة لم تكن عائقاً لفريق جراحة الأطفال بمستشفى الملك عبدالعزيز الذين تمكنوا -بفضل الله- من التدخل المبكر وإنقاذ حياة طفل حديث الولادة وإعادة الأمل للحياة الطبيعية من جديد له.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
12:29 PM

في عملية جراحية معقدة.. إنقاذ طفل حديث الولادة من انسداد الأمعاء وقنوات الكبد

من العيوب الخلقية النادرة.. وتأخير علاجها قد يؤدي إلى الوفاة

A A A
محمد حضاض - جدة
0
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في حالة نادرة من نوعها لطفل حديث الولادة، تمكّن فريق جراحة الأطفال بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، من علاج طفل يعاني عيوباً خلقية متعددة تسبّبت له في انسداد خلقي في الأمعاء، وكذلك القنوات الصفراوية بالكبد.

وتمكّن الفريق الطبي من إجراء عملية توصيل الأمعاء والقنوات الصفراوية تكللت بالنجاح -بحمد الله-، وهي من العيوب الخلقية النادر أن تجتمع معاً، كما في حالة انسداد الأمعاء مع انسداد القنوات الصفراوية في طفل واحد.

وأوضح مشرف تخصص جراحة الأطفال الدكتور خالد عبياني، أن من الشائع أن يكون هناك انسداد خلقي في الأمعاء عند الأطفال، ونسبة كبيرة من الأطفال يصابون بأمراض في الكبد أو القنوات المرارية، وتمثل هذه الأمراض مشكلات كبيرة قد تصل للوفاة إذا لم يتم تشخيصها التشخيص الدقيق وعلاجها في الوقت المناسب.

وأكد أنه من النادر جداً أن يجتمع الاثنان سوياً من حيث صعوبة معالجة مشكلة واحدة، ولكن هذه الصعوبة لم تكن عائقاً لفريق جراحة الأطفال بمستشفى الملك عبدالعزيز الذين تمكنوا -بفضل الله- من التدخل المبكر وإنقاذ حياة طفل حديث الولادة وإعادة الأمل للحياة الطبيعية من جديد له.

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