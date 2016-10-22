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"النصر" يراقب مهاجم "مونتيري" المكسيكي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي النصر ترغب في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني روجيليو فونيس موري.

والمهاجم روجيليو هو شقيق مدافع النصر الحالي فونيس موري وهو الهداف التاريخي لنادي مونتيري المكسيكي.

المهاجم يبلغ من العمر 30 عاما ولعب مع مونتيري 255 مباراة سجّل فيهم 128 هدف وصنع 34 وتبلغ قيمته السوقية نحو 6.5 مليون يورو.

التقارير الإسبانية أشارت أن المهاجم أبدى رغبته في نهاية تجربته مع ناديه المكسيكي وذكرت أن وجهته القادمة قد تكون لصالح النصر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"النصر" يراقب مهاجم "مونتيري" المكسيكي
سبق

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي النصر ترغب في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني روجيليو فونيس موري.

والمهاجم روجيليو هو شقيق مدافع النصر الحالي فونيس موري وهو الهداف التاريخي لنادي مونتيري المكسيكي.

المهاجم يبلغ من العمر 30 عاما ولعب مع مونتيري 255 مباراة سجّل فيهم 128 هدف وصنع 34 وتبلغ قيمته السوقية نحو 6.5 مليون يورو.

التقارير الإسبانية أشارت أن المهاجم أبدى رغبته في نهاية تجربته مع ناديه المكسيكي وذكرت أن وجهته القادمة قد تكون لصالح النصر.

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
02:42 PM

"النصر" يراقب مهاجم "مونتيري" المكسيكي

A A A
محمد السيّد - الرياض
6
2,223

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي النصر ترغب في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني روجيليو فونيس موري.

والمهاجم روجيليو هو شقيق مدافع النصر الحالي فونيس موري وهو الهداف التاريخي لنادي مونتيري المكسيكي.

المهاجم يبلغ من العمر 30 عاما ولعب مع مونتيري 255 مباراة سجّل فيهم 128 هدف وصنع 34 وتبلغ قيمته السوقية نحو 6.5 مليون يورو.

التقارير الإسبانية أشارت أن المهاجم أبدى رغبته في نهاية تجربته مع ناديه المكسيكي وذكرت أن وجهته القادمة قد تكون لصالح النصر.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,374
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,678
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,977
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,084

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