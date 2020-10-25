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الغرامة 50 ألف ريال.. 4 احتياطات لتلافي مخالفة "إشعال النار"

لمنع الحرائق أو الضرر بالغطاء النباتي في المراعي والغابات والمتنزهات

حذَّرت القوات الخاصة للأمن البيئي اليوم الأحد من الوقوع في مخالفة إشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات دون اتخاذ الاحتياطات المطلوبة. وأكدت أن عقوبة المخالفة تصل لغرامة بـ(50) ألف ريال.

وتفصيلاً، شددت "قوات الأمن البيئي" على الأخذ في الحسبان أربعة احتياطات حين إشعال النار في مثل هذه الأماكن؛ وذلك لمنع نشوب الحرائق، أو الضرر بالغطاء النباتي، وهي: استخدام موقد لضمان عدم انتشار النار أو إضرارها بالغطاء النباتي، مع عدم إشعالها بالقرب من جذوع الأشجار.

واشتملت الاحتياطات على أن لا يتم إشعال النار أثناء هبوب الرياح، مع ضرورة الحرص على إطفائها بشكل كامل قبل مغادرة المكان.

ونبّهت كذلك إلى أن عقوبة مخالفين النظام هي الغرامة المالية التي تتراوح بين خمسة آلاف و(50) ألف ريال، وإصلاح الأضرار الناتجة من المخالفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الغرامة 50 ألف ريال.. 4 احتياطات لتلافي مخالفة "إشعال النار"
سبق

حذَّرت القوات الخاصة للأمن البيئي اليوم الأحد من الوقوع في مخالفة إشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات دون اتخاذ الاحتياطات المطلوبة. وأكدت أن عقوبة المخالفة تصل لغرامة بـ(50) ألف ريال.

وتفصيلاً، شددت "قوات الأمن البيئي" على الأخذ في الحسبان أربعة احتياطات حين إشعال النار في مثل هذه الأماكن؛ وذلك لمنع نشوب الحرائق، أو الضرر بالغطاء النباتي، وهي: استخدام موقد لضمان عدم انتشار النار أو إضرارها بالغطاء النباتي، مع عدم إشعالها بالقرب من جذوع الأشجار.

واشتملت الاحتياطات على أن لا يتم إشعال النار أثناء هبوب الرياح، مع ضرورة الحرص على إطفائها بشكل كامل قبل مغادرة المكان.

ونبّهت كذلك إلى أن عقوبة مخالفين النظام هي الغرامة المالية التي تتراوح بين خمسة آلاف و(50) ألف ريال، وإصلاح الأضرار الناتجة من المخالفة.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
08:40 PM

الغرامة 50 ألف ريال.. 4 احتياطات لتلافي مخالفة "إشعال النار"

لمنع الحرائق أو الضرر بالغطاء النباتي في المراعي والغابات والمتنزهات

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
6
8,020

حذَّرت القوات الخاصة للأمن البيئي اليوم الأحد من الوقوع في مخالفة إشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات دون اتخاذ الاحتياطات المطلوبة. وأكدت أن عقوبة المخالفة تصل لغرامة بـ(50) ألف ريال.

وتفصيلاً، شددت "قوات الأمن البيئي" على الأخذ في الحسبان أربعة احتياطات حين إشعال النار في مثل هذه الأماكن؛ وذلك لمنع نشوب الحرائق، أو الضرر بالغطاء النباتي، وهي: استخدام موقد لضمان عدم انتشار النار أو إضرارها بالغطاء النباتي، مع عدم إشعالها بالقرب من جذوع الأشجار.

واشتملت الاحتياطات على أن لا يتم إشعال النار أثناء هبوب الرياح، مع ضرورة الحرص على إطفائها بشكل كامل قبل مغادرة المكان.

ونبّهت كذلك إلى أن عقوبة مخالفين النظام هي الغرامة المالية التي تتراوح بين خمسة آلاف و(50) ألف ريال، وإصلاح الأضرار الناتجة من المخالفة.

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