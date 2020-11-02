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توتر ومزيد من الضعف.. الدولار يسحب الليرة التركية إلى مستوى قياسي

فيما رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي في سبتمبر لمواجهة التضخم

حل مزيد من الضعف بالليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين؛ في حين ينظر المستثمرون في أثر التوترات الجيوسياسية والتدخلات السياسية على السياسة النقدية؛ بحسب ما نشرته "رويترز".

وسجلت الليرة 8.3840 مقابل الدولار، لتقترب من المستوى القياسي المنخفض 8.3850 الذي سجلته في وقت سابق اليوم، وخسرت الليرة نحو 30% من قيمتها أمام العملة الأمريكية منذ بداية العام الجاري.

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماعه في سبتمبر، ورفع سقف نطاق الفائدة الشهر الماضي لمواجهة معدل تضخم كؤود في خانة العشرات.

الليرة التركية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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توتر ومزيد من الضعف.. الدولار يسحب الليرة التركية إلى مستوى قياسي
سبق

حل مزيد من الضعف بالليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين؛ في حين ينظر المستثمرون في أثر التوترات الجيوسياسية والتدخلات السياسية على السياسة النقدية؛ بحسب ما نشرته "رويترز".

وسجلت الليرة 8.3840 مقابل الدولار، لتقترب من المستوى القياسي المنخفض 8.3850 الذي سجلته في وقت سابق اليوم، وخسرت الليرة نحو 30% من قيمتها أمام العملة الأمريكية منذ بداية العام الجاري.

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماعه في سبتمبر، ورفع سقف نطاق الفائدة الشهر الماضي لمواجهة معدل تضخم كؤود في خانة العشرات.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
10:35 AM

توتر ومزيد من الضعف.. الدولار يسحب الليرة التركية إلى مستوى قياسي

فيما رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي في سبتمبر لمواجهة التضخم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حل مزيد من الضعف بالليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين؛ في حين ينظر المستثمرون في أثر التوترات الجيوسياسية والتدخلات السياسية على السياسة النقدية؛ بحسب ما نشرته "رويترز".

وسجلت الليرة 8.3840 مقابل الدولار، لتقترب من المستوى القياسي المنخفض 8.3850 الذي سجلته في وقت سابق اليوم، وخسرت الليرة نحو 30% من قيمتها أمام العملة الأمريكية منذ بداية العام الجاري.

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماعه في سبتمبر، ورفع سقف نطاق الفائدة الشهر الماضي لمواجهة معدل تضخم كؤود في خانة العشرات.

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