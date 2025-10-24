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جامعة المؤسس تحتضن ورشة "مبادرات نوعية في لغة القرآن".. غدًا

ضمن استعدادات الجامعة للمشاركة في ملتقى مكة الثقافي

يدشن مدير جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن اليوبي، غدًا؛ ورشة عمل بعنوان: كيف نبني مبادرات نوعية في لغة القرآن؟.

صرّح الدكتور عبدالرحمن بن رجاالله السلمي مدير مركز التميز البحثي في اللغة العربية ومنسق مبادرات الجامعة في ملتقى مكة الثقافي؛ بإن الورشة تستهدف قطاعات الجامعة المعنية باللغة العربية؛ مثل قسم اللغة العربية، ومعهد اللغة العربية للناطقين بغيرها، ومركز التميز البحثي في اللغة العربية، والكليات والعمادات الراغبة في تقديم المبادرات، وعدد من الطلاب والطالبات المميزين في الجامعة.

وقال "السلمي": إن الورشة تتضمن آليات التقديم في مبادرات الملتقى، ومفهوم المبادرات وعناصر بنائها، والمجالات والمسارات ذات الأولوية.

وأضاف: إن هذه الورشة تأتي ضمن استعدادات الجامعة للمشاركة في ملتقى مكة الثقافي تحت عنوان: كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟

يذكر أن مدير جامعة الملك عبدالعزيز قد أصدر قرارًا بترشيح الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السلمي مدير مركز التميز البحثي في اللغة العربية؛ منسقاً للجامعة ومبادراتها هذا العام 1441هـ.

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جامعة المؤسس تحتضن ورشة "مبادرات نوعية في لغة القرآن".. غدًا
سبق

يدشن مدير جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن اليوبي، غدًا؛ ورشة عمل بعنوان: كيف نبني مبادرات نوعية في لغة القرآن؟.

صرّح الدكتور عبدالرحمن بن رجاالله السلمي مدير مركز التميز البحثي في اللغة العربية ومنسق مبادرات الجامعة في ملتقى مكة الثقافي؛ بإن الورشة تستهدف قطاعات الجامعة المعنية باللغة العربية؛ مثل قسم اللغة العربية، ومعهد اللغة العربية للناطقين بغيرها، ومركز التميز البحثي في اللغة العربية، والكليات والعمادات الراغبة في تقديم المبادرات، وعدد من الطلاب والطالبات المميزين في الجامعة.

وقال "السلمي": إن الورشة تتضمن آليات التقديم في مبادرات الملتقى، ومفهوم المبادرات وعناصر بنائها، والمجالات والمسارات ذات الأولوية.

وأضاف: إن هذه الورشة تأتي ضمن استعدادات الجامعة للمشاركة في ملتقى مكة الثقافي تحت عنوان: كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟

يذكر أن مدير جامعة الملك عبدالعزيز قد أصدر قرارًا بترشيح الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السلمي مدير مركز التميز البحثي في اللغة العربية؛ منسقاً للجامعة ومبادراتها هذا العام 1441هـ.

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
09:28 PM

جامعة المؤسس تحتضن ورشة "مبادرات نوعية في لغة القرآن".. غدًا

ضمن استعدادات الجامعة للمشاركة في ملتقى مكة الثقافي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يدشن مدير جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن اليوبي، غدًا؛ ورشة عمل بعنوان: كيف نبني مبادرات نوعية في لغة القرآن؟.

صرّح الدكتور عبدالرحمن بن رجاالله السلمي مدير مركز التميز البحثي في اللغة العربية ومنسق مبادرات الجامعة في ملتقى مكة الثقافي؛ بإن الورشة تستهدف قطاعات الجامعة المعنية باللغة العربية؛ مثل قسم اللغة العربية، ومعهد اللغة العربية للناطقين بغيرها، ومركز التميز البحثي في اللغة العربية، والكليات والعمادات الراغبة في تقديم المبادرات، وعدد من الطلاب والطالبات المميزين في الجامعة.

وقال "السلمي": إن الورشة تتضمن آليات التقديم في مبادرات الملتقى، ومفهوم المبادرات وعناصر بنائها، والمجالات والمسارات ذات الأولوية.

وأضاف: إن هذه الورشة تأتي ضمن استعدادات الجامعة للمشاركة في ملتقى مكة الثقافي تحت عنوان: كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟

يذكر أن مدير جامعة الملك عبدالعزيز قد أصدر قرارًا بترشيح الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السلمي مدير مركز التميز البحثي في اللغة العربية؛ منسقاً للجامعة ومبادراتها هذا العام 1441هـ.

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