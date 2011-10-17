النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

برعاية "الفيصل".. انطلاق القافلة الإرشادية الزراعية بمكة

الخميس المقبل وتستمر على مدى ثلاثة أيام

أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، أن القافلة الإرشادية الزراعية ستنطلق في منطقة مكة المكرمة الخميس القادم وتستمر على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.


وتعد فعاليات القافلة استكمالًا لمسيرة النجاح التي حقّقتها القافلة في مراحلها السابقة، والتي انطلقت من مدينة الرياض وعسير والباحة لتحط رحالها في عدد من مناطق المملكة قبل أن تصل لمنطقة مكة المكرمة، وتشمل فعاليات القافلة العديد من النشاطات والندوات والعروض وورش العمل في أكثر من محافظة ومركز بمنطقة مكة، إضافة إلى مشاركة عدد من المزارعين ومربي الماشية والأسر المنتجة والنحالين، بوضع أركان خاصة لعرض منتجاتهم وتسويقها.

من جهته قال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبد الرحمن القاضي: إن القافلة ستصل إلى مدينة الطائف غدًا الاثنين؛ حيث سينظم لدخولها مسيرة بمشاركة المرور والسيارات الكلاسيكية والخيول وسيارات مكتب الوزارة بالطائف؛ إذ ستنطلق المسيرة فور وصول القافلة لنقطة الضبط الأمني بالسر مروراً بشارع الحدائق وصولاً لمقر إقامتها بالقرب من مصلى العيد بالردف.

وأضاف المهندس القاضي أن القافلة التي جاءت بهدف تزويد المزارعين بأهم المعارف والمهارات بالخدمات الإرشادية الزراعية المتكاملة لتغيير سلوكهم واتجاهاتهم، وستدشن برعاية وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي.

بدوره بين مدير إدارة الزراعة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي أنه ستكون هناك عدة ورش بمحافظة الطائف مثل (أمراض وآفات النحل وعلاجها، العمليات الزراعية للورد ما بعد الحصاد، الممارسات الزراعية السليمة للعنب وأشجار الفاكهة، الممارسات الزراعية السليمة للزراعة بالبيوت المحمية واهم العمليات الزراعية في الزراعة البعلية وهناك ورشة بعنوان "الزراعة المائية للخضار وفوائدها" في مزرعة أحمد عيسى المزيني بمحافظة الليث، وستكون هناك ورشة "أمراض وآفات النحل" في محافظة العرضيات، بالإضافة إلى ورشة "طرق إكثار الخلايا لإنتاج العسل في الخلايا الحديثة" في مزرعة عبد المطلوب المطرفي بالعاصمة المقدسة، وورشة "الزراعة المائية للخضار وفوائدها" في مزرعة محمود عبدالجواد بالغولاء بمحافظة جدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
برعاية "الفيصل".. انطلاق القافلة الإرشادية الزراعية بمكة
سبق

أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، أن القافلة الإرشادية الزراعية ستنطلق في منطقة مكة المكرمة الخميس القادم وتستمر على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.


وتعد فعاليات القافلة استكمالًا لمسيرة النجاح التي حقّقتها القافلة في مراحلها السابقة، والتي انطلقت من مدينة الرياض وعسير والباحة لتحط رحالها في عدد من مناطق المملكة قبل أن تصل لمنطقة مكة المكرمة، وتشمل فعاليات القافلة العديد من النشاطات والندوات والعروض وورش العمل في أكثر من محافظة ومركز بمنطقة مكة، إضافة إلى مشاركة عدد من المزارعين ومربي الماشية والأسر المنتجة والنحالين، بوضع أركان خاصة لعرض منتجاتهم وتسويقها.

من جهته قال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبد الرحمن القاضي: إن القافلة ستصل إلى مدينة الطائف غدًا الاثنين؛ حيث سينظم لدخولها مسيرة بمشاركة المرور والسيارات الكلاسيكية والخيول وسيارات مكتب الوزارة بالطائف؛ إذ ستنطلق المسيرة فور وصول القافلة لنقطة الضبط الأمني بالسر مروراً بشارع الحدائق وصولاً لمقر إقامتها بالقرب من مصلى العيد بالردف.

وأضاف المهندس القاضي أن القافلة التي جاءت بهدف تزويد المزارعين بأهم المعارف والمهارات بالخدمات الإرشادية الزراعية المتكاملة لتغيير سلوكهم واتجاهاتهم، وستدشن برعاية وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي.

بدوره بين مدير إدارة الزراعة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي أنه ستكون هناك عدة ورش بمحافظة الطائف مثل (أمراض وآفات النحل وعلاجها، العمليات الزراعية للورد ما بعد الحصاد، الممارسات الزراعية السليمة للعنب وأشجار الفاكهة، الممارسات الزراعية السليمة للزراعة بالبيوت المحمية واهم العمليات الزراعية في الزراعة البعلية وهناك ورشة بعنوان "الزراعة المائية للخضار وفوائدها" في مزرعة أحمد عيسى المزيني بمحافظة الليث، وستكون هناك ورشة "أمراض وآفات النحل" في محافظة العرضيات، بالإضافة إلى ورشة "طرق إكثار الخلايا لإنتاج العسل في الخلايا الحديثة" في مزرعة عبد المطلوب المطرفي بالعاصمة المقدسة، وورشة "الزراعة المائية للخضار وفوائدها" في مزرعة محمود عبدالجواد بالغولاء بمحافظة جدة.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
07:28 PM

برعاية "الفيصل".. انطلاق القافلة الإرشادية الزراعية بمكة

الخميس المقبل وتستمر على مدى ثلاثة أيام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
4
554

أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، أن القافلة الإرشادية الزراعية ستنطلق في منطقة مكة المكرمة الخميس القادم وتستمر على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.


وتعد فعاليات القافلة استكمالًا لمسيرة النجاح التي حقّقتها القافلة في مراحلها السابقة، والتي انطلقت من مدينة الرياض وعسير والباحة لتحط رحالها في عدد من مناطق المملكة قبل أن تصل لمنطقة مكة المكرمة، وتشمل فعاليات القافلة العديد من النشاطات والندوات والعروض وورش العمل في أكثر من محافظة ومركز بمنطقة مكة، إضافة إلى مشاركة عدد من المزارعين ومربي الماشية والأسر المنتجة والنحالين، بوضع أركان خاصة لعرض منتجاتهم وتسويقها.

من جهته قال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبد الرحمن القاضي: إن القافلة ستصل إلى مدينة الطائف غدًا الاثنين؛ حيث سينظم لدخولها مسيرة بمشاركة المرور والسيارات الكلاسيكية والخيول وسيارات مكتب الوزارة بالطائف؛ إذ ستنطلق المسيرة فور وصول القافلة لنقطة الضبط الأمني بالسر مروراً بشارع الحدائق وصولاً لمقر إقامتها بالقرب من مصلى العيد بالردف.

وأضاف المهندس القاضي أن القافلة التي جاءت بهدف تزويد المزارعين بأهم المعارف والمهارات بالخدمات الإرشادية الزراعية المتكاملة لتغيير سلوكهم واتجاهاتهم، وستدشن برعاية وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي.

بدوره بين مدير إدارة الزراعة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي أنه ستكون هناك عدة ورش بمحافظة الطائف مثل (أمراض وآفات النحل وعلاجها، العمليات الزراعية للورد ما بعد الحصاد، الممارسات الزراعية السليمة للعنب وأشجار الفاكهة، الممارسات الزراعية السليمة للزراعة بالبيوت المحمية واهم العمليات الزراعية في الزراعة البعلية وهناك ورشة بعنوان "الزراعة المائية للخضار وفوائدها" في مزرعة أحمد عيسى المزيني بمحافظة الليث، وستكون هناك ورشة "أمراض وآفات النحل" في محافظة العرضيات، بالإضافة إلى ورشة "طرق إكثار الخلايا لإنتاج العسل في الخلايا الحديثة" في مزرعة عبد المطلوب المطرفي بالعاصمة المقدسة، وورشة "الزراعة المائية للخضار وفوائدها" في مزرعة محمود عبدالجواد بالغولاء بمحافظة جدة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,571
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,928
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,056
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,700

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة