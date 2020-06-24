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"سياحة البرلمان المصري" تؤيد قرار المملكة بتنظيم الحج بأعداد محدودة من الداخل

صدقي: السعودية تتخذ إجراءات جيدة لإحكام السيطرة في مواجهة "كورونا"

أعلنت لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب المصري، دعمها وتأييدها لقرار المملكة العربية السعودية بإقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، مؤكدة أنه قرار حكيم.

وتفصيلاً، قال رئيس لجنة السياحة والطيران المدني في البرلمان عمرو صدقي في تصريح، الثلاثاء، إن المملكة تتخذ إجراءات جيدة ولا تدع الأمور تخرج عن السيطرة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن اقتصار موسم الحج على المقيمين داخل المملكة يجعل إحكام السيطرة وإجراء الكشف الطبي على الحجيج أكثر سهولة من استقبال أفواج من الخارج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سياحة البرلمان المصري" تؤيد قرار المملكة بتنظيم الحج بأعداد محدودة من الداخل
سبق

أعلنت لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب المصري، دعمها وتأييدها لقرار المملكة العربية السعودية بإقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، مؤكدة أنه قرار حكيم.

وتفصيلاً، قال رئيس لجنة السياحة والطيران المدني في البرلمان عمرو صدقي في تصريح، الثلاثاء، إن المملكة تتخذ إجراءات جيدة ولا تدع الأمور تخرج عن السيطرة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن اقتصار موسم الحج على المقيمين داخل المملكة يجعل إحكام السيطرة وإجراء الكشف الطبي على الحجيج أكثر سهولة من استقبال أفواج من الخارج.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
12:52 AM

"سياحة البرلمان المصري" تؤيد قرار المملكة بتنظيم الحج بأعداد محدودة من الداخل

صدقي: السعودية تتخذ إجراءات جيدة لإحكام السيطرة في مواجهة "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهره
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أعلنت لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب المصري، دعمها وتأييدها لقرار المملكة العربية السعودية بإقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، مؤكدة أنه قرار حكيم.

وتفصيلاً، قال رئيس لجنة السياحة والطيران المدني في البرلمان عمرو صدقي في تصريح، الثلاثاء، إن المملكة تتخذ إجراءات جيدة ولا تدع الأمور تخرج عن السيطرة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن اقتصار موسم الحج على المقيمين داخل المملكة يجعل إحكام السيطرة وإجراء الكشف الطبي على الحجيج أكثر سهولة من استقبال أفواج من الخارج.

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