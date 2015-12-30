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في الجولة الـ13 من دوري الطائرة.. الاتحاد يسعى لعبور الموج

ضمن 3 مواجهات قوية تُقام الخميس

تستكمل غداً الخميس، منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بثلاث مواجهات قوية.

ويلتقي الموج مع الاتحاد على صالة وزارة الرياضة بجدة عند الساعة 5:30 مساءً، ويقود اللقاء سعد اليحيوي حكمًا أول، وعبدالعزيز اسلام حكمًا ثانيًا، وعبدالعزيز العمري مسجلًا.

وفي اللقاء الثاني يواجه الابتسام ضيفه ضمك على صالة نادي الاتفاق بالدمام، عند الساعة 5:30 مساءً، ويقود اللقاء خالد الزغيبي حكمًا أول، وعلي الشهراني حكمًا ثانيًا، وعادل البطاط مسجلًا.

ويلتقي الترجي نظيره الفيصلي على صالة نادي الخليج بسيهات عند الساعة 5:30 مساءً، ويقود اللقاء يعقوب السبت حكمًا أول، وعبدالمحسن الجزيري حكمًا ثانيًا، وماهر المطوع مسجلًا.

الدوري الممتاز للكرة الطائرة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في الجولة الـ13 من دوري الطائرة.. الاتحاد يسعى لعبور الموج
سبق

تستكمل غداً الخميس، منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بثلاث مواجهات قوية.

ويلتقي الموج مع الاتحاد على صالة وزارة الرياضة بجدة عند الساعة 5:30 مساءً، ويقود اللقاء سعد اليحيوي حكمًا أول، وعبدالعزيز اسلام حكمًا ثانيًا، وعبدالعزيز العمري مسجلًا.

وفي اللقاء الثاني يواجه الابتسام ضيفه ضمك على صالة نادي الاتفاق بالدمام، عند الساعة 5:30 مساءً، ويقود اللقاء خالد الزغيبي حكمًا أول، وعلي الشهراني حكمًا ثانيًا، وعادل البطاط مسجلًا.

ويلتقي الترجي نظيره الفيصلي على صالة نادي الخليج بسيهات عند الساعة 5:30 مساءً، ويقود اللقاء يعقوب السبت حكمًا أول، وعبدالمحسن الجزيري حكمًا ثانيًا، وماهر المطوع مسجلًا.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
05:30 PM

في الجولة الـ13 من دوري الطائرة.. الاتحاد يسعى لعبور الموج

ضمن 3 مواجهات قوية تُقام الخميس

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تستكمل غداً الخميس، منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بثلاث مواجهات قوية.

ويلتقي الموج مع الاتحاد على صالة وزارة الرياضة بجدة عند الساعة 5:30 مساءً، ويقود اللقاء سعد اليحيوي حكمًا أول، وعبدالعزيز اسلام حكمًا ثانيًا، وعبدالعزيز العمري مسجلًا.

وفي اللقاء الثاني يواجه الابتسام ضيفه ضمك على صالة نادي الاتفاق بالدمام، عند الساعة 5:30 مساءً، ويقود اللقاء خالد الزغيبي حكمًا أول، وعلي الشهراني حكمًا ثانيًا، وعادل البطاط مسجلًا.

ويلتقي الترجي نظيره الفيصلي على صالة نادي الخليج بسيهات عند الساعة 5:30 مساءً، ويقود اللقاء يعقوب السبت حكمًا أول، وعبدالمحسن الجزيري حكمًا ثانيًا، وماهر المطوع مسجلًا.

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