النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. "الجوازات" تنهي إجراءات سفر رحلة مغادرة إلى جاكرتا على متنها 91 راكباً

ضمن مبادرة "عودة".. من المقيمين حاملي هذه التأشيــرات

أنهت المديرية العامة للجوازات، اليوم، إجراءات سفر إحدى رحلات مبادرة "عودة" المغادرة إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا عبر مطار الملك خالد الدولي، وعلى متنها (91) راكباً.

وتُمكّن مبادرة "عودة" الراغبين من المقيمين حاملي تأشيــرة (الخروج والعودة، والخروج النهائي، الزيارة بكل أنواعها، التأشيرة السياحية) من السفـر جواً إلى بلدانهم، بعد تأكيد موافقتها على استقبالهم، حيث يمكن الاستفادة من هذه المبادرة من خلال الدخول على أيقونة "عودة" في منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، وتعبئة الحقول التالية: (رقم هوية مقيم - تاريخ الميلاد - رقم الجوّال - مدينة المغادرة - مطار الوصول)، ولا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في (منصة أبشر)، وذلك بغرض التسهيل على المقيمين من جميع الجنسيات للاستفادة من المبادرة، وبلغ مجموع الطلبات المسجلة في مبادرة "عودة" (149671) طلباً خلال الفترة من 2020/4/22م حتى 2020/5/16م.

يُذكر أن هذه المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، وهي (وزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني، والهيئة العامة للطيران المدني، والخطوط الجوية العربية السعودية)، إضافة إلى القطاعات الأمنية (مديرية الأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، والمديرية العامة للسجون، والإدارة العامة لشؤون الوافدين بوزارة الداخلية).

المديرية العامة للجوازات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. "الجوازات" تنهي إجراءات سفر رحلة مغادرة إلى جاكرتا على متنها 91 راكباً
سبق

أنهت المديرية العامة للجوازات، اليوم، إجراءات سفر إحدى رحلات مبادرة "عودة" المغادرة إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا عبر مطار الملك خالد الدولي، وعلى متنها (91) راكباً.

وتُمكّن مبادرة "عودة" الراغبين من المقيمين حاملي تأشيــرة (الخروج والعودة، والخروج النهائي، الزيارة بكل أنواعها، التأشيرة السياحية) من السفـر جواً إلى بلدانهم، بعد تأكيد موافقتها على استقبالهم، حيث يمكن الاستفادة من هذه المبادرة من خلال الدخول على أيقونة "عودة" في منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، وتعبئة الحقول التالية: (رقم هوية مقيم - تاريخ الميلاد - رقم الجوّال - مدينة المغادرة - مطار الوصول)، ولا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في (منصة أبشر)، وذلك بغرض التسهيل على المقيمين من جميع الجنسيات للاستفادة من المبادرة، وبلغ مجموع الطلبات المسجلة في مبادرة "عودة" (149671) طلباً خلال الفترة من 2020/4/22م حتى 2020/5/16م.

يُذكر أن هذه المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، وهي (وزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني، والهيئة العامة للطيران المدني، والخطوط الجوية العربية السعودية)، إضافة إلى القطاعات الأمنية (مديرية الأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، والمديرية العامة للسجون، والإدارة العامة لشؤون الوافدين بوزارة الداخلية).

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
10:27 AM

بالصور.. "الجوازات" تنهي إجراءات سفر رحلة مغادرة إلى جاكرتا على متنها 91 راكباً

ضمن مبادرة "عودة".. من المقيمين حاملي هذه التأشيــرات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
2,217

أنهت المديرية العامة للجوازات، اليوم، إجراءات سفر إحدى رحلات مبادرة "عودة" المغادرة إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا عبر مطار الملك خالد الدولي، وعلى متنها (91) راكباً.

وتُمكّن مبادرة "عودة" الراغبين من المقيمين حاملي تأشيــرة (الخروج والعودة، والخروج النهائي، الزيارة بكل أنواعها، التأشيرة السياحية) من السفـر جواً إلى بلدانهم، بعد تأكيد موافقتها على استقبالهم، حيث يمكن الاستفادة من هذه المبادرة من خلال الدخول على أيقونة "عودة" في منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، وتعبئة الحقول التالية: (رقم هوية مقيم - تاريخ الميلاد - رقم الجوّال - مدينة المغادرة - مطار الوصول)، ولا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في (منصة أبشر)، وذلك بغرض التسهيل على المقيمين من جميع الجنسيات للاستفادة من المبادرة، وبلغ مجموع الطلبات المسجلة في مبادرة "عودة" (149671) طلباً خلال الفترة من 2020/4/22م حتى 2020/5/16م.

يُذكر أن هذه المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، وهي (وزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني، والهيئة العامة للطيران المدني، والخطوط الجوية العربية السعودية)، إضافة إلى القطاعات الأمنية (مديرية الأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، والمديرية العامة للسجون، والإدارة العامة لشؤون الوافدين بوزارة الداخلية).

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,290
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,372
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,522
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,382

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة