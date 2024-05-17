بالصور.. "الجوازات" تنهي إجراءات سفر رحلة مغادرة إلى جاكرتا على متنها 91 راكباً

ضمن مبادرة "عودة".. من المقيمين حاملي هذه التأشيــرات

أنهت المديرية العامة للجوازات، اليوم، إجراءات سفر إحدى رحلات مبادرة "عودة" المغادرة إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا عبر مطار الملك خالد الدولي، وعلى متنها (91) راكباً.

وتُمكّن مبادرة "عودة" الراغبين من المقيمين حاملي تأشيــرة (الخروج والعودة، والخروج النهائي، الزيارة بكل أنواعها، التأشيرة السياحية) من السفـر جواً إلى بلدانهم، بعد تأكيد موافقتها على استقبالهم، حيث يمكن الاستفادة من هذه المبادرة من خلال الدخول على أيقونة "عودة" في منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، وتعبئة الحقول التالية: (رقم هوية مقيم - تاريخ الميلاد - رقم الجوّال - مدينة المغادرة - مطار الوصول)، ولا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في (منصة أبشر)، وذلك بغرض التسهيل على المقيمين من جميع الجنسيات للاستفادة من المبادرة، وبلغ مجموع الطلبات المسجلة في مبادرة "عودة" (149671) طلباً خلال الفترة من 2020/4/22م حتى 2020/5/16م.

يُذكر أن هذه المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، وهي (وزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني، والهيئة العامة للطيران المدني، والخطوط الجوية العربية السعودية)، إضافة إلى القطاعات الأمنية (مديرية الأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، والمديرية العامة للسجون، والإدارة العامة لشؤون الوافدين بوزارة الداخلية).