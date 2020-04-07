ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن السلطات الصحية الكورية الجنوبية، القولَ في بيان إنها سجلت 47 إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 10331 حالةً.

سجلت كوريا الجنوبية 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لتحافظ بذلك على أقل مستوى يومي منذ 20 فبراير الماضي.

كوريا الجنوبية تسجل معدل إصابات متدنيًا بكورونا لليوم الثاني صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-07 سجلت كوريا الجنوبية 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لتحافظ بذلك على أقل مستوى يومي منذ 20 فبراير الماضي. ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن السلطات الصحية الكورية الجنوبية، القولَ في بيان إنها سجلت 47 إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 10331 حالةً.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 09:59 AM

كوريا الجنوبية تسجل معدل إصابات متدنيًا بكورونا لليوم الثاني تحافظ بذلك على أقل مستوى يومي منذ 20 فبراير الماضي





A A A





3 مشاركة

سجلت كوريا الجنوبية 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لتحافظ بذلك على أقل مستوى يومي منذ 20 فبراير الماضي.

ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن السلطات الصحية الكورية الجنوبية، القولَ في بيان إنها سجلت 47 إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 10331 حالةً.