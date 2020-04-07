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كوريا الجنوبية تسجل معدل إصابات متدنيًا بكورونا لليوم الثاني

تحافظ بذلك على أقل مستوى يومي منذ 20 فبراير الماضي

سجلت كوريا الجنوبية 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لتحافظ بذلك على أقل مستوى يومي منذ 20 فبراير الماضي.

ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن السلطات الصحية الكورية الجنوبية، القولَ في بيان إنها سجلت 47 إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 10331 حالةً.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية تسجل معدل إصابات متدنيًا بكورونا لليوم الثاني
سبق

سجلت كوريا الجنوبية 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لتحافظ بذلك على أقل مستوى يومي منذ 20 فبراير الماضي.

ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن السلطات الصحية الكورية الجنوبية، القولَ في بيان إنها سجلت 47 إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 10331 حالةً.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
09:59 AM

كوريا الجنوبية تسجل معدل إصابات متدنيًا بكورونا لليوم الثاني

تحافظ بذلك على أقل مستوى يومي منذ 20 فبراير الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت كوريا الجنوبية 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لتحافظ بذلك على أقل مستوى يومي منذ 20 فبراير الماضي.

ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن السلطات الصحية الكورية الجنوبية، القولَ في بيان إنها سجلت 47 إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 10331 حالةً.

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