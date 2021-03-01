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80 ألف جولة رقابية على المساجد والجوامع خلال 4 أسابيع

"الشؤون الإسلامية" ترصد عدم تقيد 1700 مسجد بالإجراءات

نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال الأسبوع الماضي، 21905 جولات رقابية على المساجد والجوامع بجميع مناطق المملكة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الجولات التي نفذتها الوزارة إلى 80201 جولة خلال أربعة أسابيع.

وتوزعت الجولات بواقع 1947 بمكة المكرّمة، و1629 بالمدينة المنوّرة، و3786 بالرياض، و1044 في المنطقة الشرقية، و2455 بالقصيم، و845 بتبوك، و1303 بحائل، و738 في الحدود الشمالية، و1575 في الجوف، كما تم تنفيذ 2430 جولة في جازان، و1743 في عسير، و1354 بالباحة، و1056 في منطقة نجران.

ووفق تقرير يرصد الجهود الرقابية للوزارة؛ فإن عدد المساجد التي سجلت عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية بلغ 1700 مسجد، في حين بلغ عدد الأئمة والمؤذنين والخطباء الذين لم يتقيدوا بالإجراءات 288 شخصاً.

تأتي هذه الجولات في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لحماية بيوت الله ومرتاديها، والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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80 ألف جولة رقابية على المساجد والجوامع خلال 4 أسابيع
سبق

نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال الأسبوع الماضي، 21905 جولات رقابية على المساجد والجوامع بجميع مناطق المملكة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الجولات التي نفذتها الوزارة إلى 80201 جولة خلال أربعة أسابيع.

وتوزعت الجولات بواقع 1947 بمكة المكرّمة، و1629 بالمدينة المنوّرة، و3786 بالرياض، و1044 في المنطقة الشرقية، و2455 بالقصيم، و845 بتبوك، و1303 بحائل، و738 في الحدود الشمالية، و1575 في الجوف، كما تم تنفيذ 2430 جولة في جازان، و1743 في عسير، و1354 بالباحة، و1056 في منطقة نجران.

ووفق تقرير يرصد الجهود الرقابية للوزارة؛ فإن عدد المساجد التي سجلت عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية بلغ 1700 مسجد، في حين بلغ عدد الأئمة والمؤذنين والخطباء الذين لم يتقيدوا بالإجراءات 288 شخصاً.

تأتي هذه الجولات في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لحماية بيوت الله ومرتاديها، والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
01:48 PM

80 ألف جولة رقابية على المساجد والجوامع خلال 4 أسابيع

"الشؤون الإسلامية" ترصد عدم تقيد 1700 مسجد بالإجراءات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال الأسبوع الماضي، 21905 جولات رقابية على المساجد والجوامع بجميع مناطق المملكة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الجولات التي نفذتها الوزارة إلى 80201 جولة خلال أربعة أسابيع.

وتوزعت الجولات بواقع 1947 بمكة المكرّمة، و1629 بالمدينة المنوّرة، و3786 بالرياض، و1044 في المنطقة الشرقية، و2455 بالقصيم، و845 بتبوك، و1303 بحائل، و738 في الحدود الشمالية، و1575 في الجوف، كما تم تنفيذ 2430 جولة في جازان، و1743 في عسير، و1354 بالباحة، و1056 في منطقة نجران.

ووفق تقرير يرصد الجهود الرقابية للوزارة؛ فإن عدد المساجد التي سجلت عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية بلغ 1700 مسجد، في حين بلغ عدد الأئمة والمؤذنين والخطباء الذين لم يتقيدوا بالإجراءات 288 شخصاً.

تأتي هذه الجولات في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لحماية بيوت الله ومرتاديها، والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

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