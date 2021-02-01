النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 255 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 266 خلال الـ24 ساعة الماضية

بالفيديو.. مستشار الرئيس اليمني: جهود السعودية مسطورة في عمق التاريخ

قال لـ"سبق": المليشيا الحوثية سرطان يستهدف اليمن والمنطقة بأكملها

‬ أكد مستشار الرئيس اليمني الدكتور محمد العامري، أن ما قامت به المملكة العربية السعودية من جهود جبارة في نصرة الشعب اليمني وإنقاذه من المليشيات الإرهابية التي زرعت الكراهية والفتن بين أبناء الشعب اليمني هو محل تقدير من جميع أبناء الشعب اليمني الذين يدركون أن السعودية هي القلب النابض والأم الحنون ليس لليمن فحسب بل لكل المسلمين بالعالم.

وأوضح "العامري" في تصريحات خاصة لصحيفة "سبق" عقب لقائه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمقر الوزارة بالرياض: المليشيات عبارة عن "سرطان" يستهدف اليمن والمنطقة بأكملها، وليس لهم هدف إلا أن يكونوا ذراعاً للمشروع الإيراني، ونشر الفكر المنحرف "الجعفري"، وتدمير الهوية اليمنية والسيطرة على الموارد اليمنية بشكل عام ونشر الثقافة المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله.

وأضاف: المليشيات قامت على إشاعة الفوضى وتغيير الهوية الدينية من خلل استهداف العلماء والدعاة والمراكز العلمية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، وكذلك من خلال نشر ثقافتهم المنحرفة والتشكيك في مصادر الإسلام.

وقدّم مستشار الرئيس اليمني شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية على الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة من خلال برنامج "تواصل مع علماء اليمن، والتي أثمرت بتوحيد المدارس العلمية والدعوية في اليمن وجمعهم على ميثاق دعوي علمي يوجههم جميعا للعمل المؤصل للتصدي للعدو الذي يستهدف الجميع.

ووجّه "العامري" رسالة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، أكد خلالها الحاجة الماسة إلى استمرار في التواصل والعناية بعلماء اليمن الذين يقومون برسالة لا تقل أهمية عن المجهود العسكري والتنمية والإعمار باليمن فالعلماء صمام أمان في توعوية الشعب اليمني وبيان مخاطر هذه المليشيات الحوثية الإيرانية الإرهابية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. مستشار الرئيس اليمني: جهود السعودية مسطورة في عمق التاريخ
سبق

‬ أكد مستشار الرئيس اليمني الدكتور محمد العامري، أن ما قامت به المملكة العربية السعودية من جهود جبارة في نصرة الشعب اليمني وإنقاذه من المليشيات الإرهابية التي زرعت الكراهية والفتن بين أبناء الشعب اليمني هو محل تقدير من جميع أبناء الشعب اليمني الذين يدركون أن السعودية هي القلب النابض والأم الحنون ليس لليمن فحسب بل لكل المسلمين بالعالم.

وأوضح "العامري" في تصريحات خاصة لصحيفة "سبق" عقب لقائه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمقر الوزارة بالرياض: المليشيات عبارة عن "سرطان" يستهدف اليمن والمنطقة بأكملها، وليس لهم هدف إلا أن يكونوا ذراعاً للمشروع الإيراني، ونشر الفكر المنحرف "الجعفري"، وتدمير الهوية اليمنية والسيطرة على الموارد اليمنية بشكل عام ونشر الثقافة المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله.

وأضاف: المليشيات قامت على إشاعة الفوضى وتغيير الهوية الدينية من خلل استهداف العلماء والدعاة والمراكز العلمية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، وكذلك من خلال نشر ثقافتهم المنحرفة والتشكيك في مصادر الإسلام.

وقدّم مستشار الرئيس اليمني شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية على الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة من خلال برنامج "تواصل مع علماء اليمن، والتي أثمرت بتوحيد المدارس العلمية والدعوية في اليمن وجمعهم على ميثاق دعوي علمي يوجههم جميعا للعمل المؤصل للتصدي للعدو الذي يستهدف الجميع.

ووجّه "العامري" رسالة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، أكد خلالها الحاجة الماسة إلى استمرار في التواصل والعناية بعلماء اليمن الذين يقومون برسالة لا تقل أهمية عن المجهود العسكري والتنمية والإعمار باليمن فالعلماء صمام أمان في توعوية الشعب اليمني وبيان مخاطر هذه المليشيات الحوثية الإيرانية الإرهابية.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
04:36 PM

بالفيديو.. مستشار الرئيس اليمني: جهود السعودية مسطورة في عمق التاريخ

قال لـ"سبق": المليشيا الحوثية سرطان يستهدف اليمن والمنطقة بأكملها

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
434

‬ أكد مستشار الرئيس اليمني الدكتور محمد العامري، أن ما قامت به المملكة العربية السعودية من جهود جبارة في نصرة الشعب اليمني وإنقاذه من المليشيات الإرهابية التي زرعت الكراهية والفتن بين أبناء الشعب اليمني هو محل تقدير من جميع أبناء الشعب اليمني الذين يدركون أن السعودية هي القلب النابض والأم الحنون ليس لليمن فحسب بل لكل المسلمين بالعالم.

وأوضح "العامري" في تصريحات خاصة لصحيفة "سبق" عقب لقائه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمقر الوزارة بالرياض: المليشيات عبارة عن "سرطان" يستهدف اليمن والمنطقة بأكملها، وليس لهم هدف إلا أن يكونوا ذراعاً للمشروع الإيراني، ونشر الفكر المنحرف "الجعفري"، وتدمير الهوية اليمنية والسيطرة على الموارد اليمنية بشكل عام ونشر الثقافة المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله.

وأضاف: المليشيات قامت على إشاعة الفوضى وتغيير الهوية الدينية من خلل استهداف العلماء والدعاة والمراكز العلمية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، وكذلك من خلال نشر ثقافتهم المنحرفة والتشكيك في مصادر الإسلام.

وقدّم مستشار الرئيس اليمني شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية على الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة من خلال برنامج "تواصل مع علماء اليمن، والتي أثمرت بتوحيد المدارس العلمية والدعوية في اليمن وجمعهم على ميثاق دعوي علمي يوجههم جميعا للعمل المؤصل للتصدي للعدو الذي يستهدف الجميع.

ووجّه "العامري" رسالة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، أكد خلالها الحاجة الماسة إلى استمرار في التواصل والعناية بعلماء اليمن الذين يقومون برسالة لا تقل أهمية عن المجهود العسكري والتنمية والإعمار باليمن فالعلماء صمام أمان في توعوية الشعب اليمني وبيان مخاطر هذه المليشيات الحوثية الإيرانية الإرهابية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,724
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,260
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,258
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,130

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة