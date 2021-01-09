زوار مهرجان الحمضيات بالحريق يطالبون بتمديد فترة إقامته

خلال تصريحات أدلوا بها لـ"سبق".. مناشدين أمير الرياض

طالب زوار مهرجان الحمضيات الخامس المقام بمحافظة الحريق، الذي تختتم فعالياته اليوم، بتمديد فترة المهرجان لأسبوع، تزامناً مع تزايد أعداد الزوار القادمين من مختلف مناطق المملكة، نظرًا لما يحتويه من عروض متنوعة ومختلفة من المنتجات الزراعية التي تنتجها مزارع المحافظة.

جاء ذلك في تصريحات المواطنين لـ"سبق"، ناشدوا فيها، أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، تمديد فترة المهرجان، مرجعين ذلك لما يشهده المهرجان من إقبال متزايد في حركة البيع والشراء، ونظراً لامتداد إجازة الربيع لنهاية الأسبوع الحالي.

وقال الدكتور صالح الوادعي: نأمل تمديد مدة المزاد ومتابعة أسعار المهرجان، كما أن الأسعار مبالغ فيها، حيث إن سعر كرتون البرتقال يتراوح ما بين 70 و80 ريالاً.

وطالب المواطن محمد بن عبدالله الخثلان بتطوير موقع المهرجان وتجهيز مقرات للشركات وأماكن استراحة للزوار تتناسب مع كثرة القادمين من خارج المحافظة.

وأشار إلى أن زوار المهرجان يعانون من عدم وجود سكن لهم، متمنياً من اللجنة السياحية التنسيق مع البلدية وطرح مواقع للمستثمرين في المحافظة لوضع بها خدمات سكن ومبيت كغرف متنقله وخيام بها خدمات كما يحدث في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وأضاف: من الصعوبة أن تجد مستثمرًا كشقق مفروشة لزمن مؤقت السكن المؤقت كالخيام والغرف المؤقتة ستؤدي الغرض متى أعد المكان المناسب القريب.

بدورها، نوهت المواطنة "المها" بالتميز في تنظيم المهرجان وتنوع معروضاته، مطالبة بإيجاد صرافات آلية ومنافذ بيع إلكترونية، تساهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا".