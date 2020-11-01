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لأول مرة منذ 5 أشهر.. أستراليا تسجل "صفر" إصابات "كورونا"

ما يمهد الطريق لمزيد من تخفيف القيود المتعلقة بالتباعد الاجتماعي

أعلن مسؤولو الصحة في أستراليا اليوم الأحد، عدم تسجيل البلاد لأي إصابات يومية جديدة بفيروس كورونا المستجد، لأول مرة منذ ما يقرب من 5 أشهر؛ مما يمهد الطريق لمزيد من تخفيف القيود المتعلقة بالتباعد الاجتماعي.

ولم تسجل ولاية فيكتوريا، وهي واحدة من بؤر تفشي الفيروس في أستراليا وشهدت أكثر من 90% من الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد، أي إصابات أو وفيات يومية جديدة لليوم الثاني على التوالي.

وقال وزير الصحة، غريغ هانت؛ وفق "سكاي نيوز عربية" إنه مع عدم تسجيل إصابات جديدة بمرض كوفيد-19 في بقية أنحاء البلاد؛ فإن أستراليا تشهد أول يوم لها دون انتقال لعدوى المرض منذ التاسع من يونيو، ووجّه الشكر عبر تويتر إلى الطواقم الطبية والشعب الأسترالي عمومًا.

ولم تسجل أستراليا منذ بدء الجائحة سوى ما يزيد قليلًا على 27500 إصابة، ويرجع الفضل في ذلك إلى مسارعتها بإغلاق الحدود الدولية، وفرض قيود التباعد الاجتماعي، وإجراء الفحوص وتعقب المخالطين على نطاق واسع.

فيروس كورونا الجديد

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لأول مرة منذ 5 أشهر.. أستراليا تسجل "صفر" إصابات "كورونا"
سبق

أعلن مسؤولو الصحة في أستراليا اليوم الأحد، عدم تسجيل البلاد لأي إصابات يومية جديدة بفيروس كورونا المستجد، لأول مرة منذ ما يقرب من 5 أشهر؛ مما يمهد الطريق لمزيد من تخفيف القيود المتعلقة بالتباعد الاجتماعي.

ولم تسجل ولاية فيكتوريا، وهي واحدة من بؤر تفشي الفيروس في أستراليا وشهدت أكثر من 90% من الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد، أي إصابات أو وفيات يومية جديدة لليوم الثاني على التوالي.

وقال وزير الصحة، غريغ هانت؛ وفق "سكاي نيوز عربية" إنه مع عدم تسجيل إصابات جديدة بمرض كوفيد-19 في بقية أنحاء البلاد؛ فإن أستراليا تشهد أول يوم لها دون انتقال لعدوى المرض منذ التاسع من يونيو، ووجّه الشكر عبر تويتر إلى الطواقم الطبية والشعب الأسترالي عمومًا.

ولم تسجل أستراليا منذ بدء الجائحة سوى ما يزيد قليلًا على 27500 إصابة، ويرجع الفضل في ذلك إلى مسارعتها بإغلاق الحدود الدولية، وفرض قيود التباعد الاجتماعي، وإجراء الفحوص وتعقب المخالطين على نطاق واسع.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
11:42 AM

لأول مرة منذ 5 أشهر.. أستراليا تسجل "صفر" إصابات "كورونا"

ما يمهد الطريق لمزيد من تخفيف القيود المتعلقة بالتباعد الاجتماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مسؤولو الصحة في أستراليا اليوم الأحد، عدم تسجيل البلاد لأي إصابات يومية جديدة بفيروس كورونا المستجد، لأول مرة منذ ما يقرب من 5 أشهر؛ مما يمهد الطريق لمزيد من تخفيف القيود المتعلقة بالتباعد الاجتماعي.

ولم تسجل ولاية فيكتوريا، وهي واحدة من بؤر تفشي الفيروس في أستراليا وشهدت أكثر من 90% من الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد، أي إصابات أو وفيات يومية جديدة لليوم الثاني على التوالي.

وقال وزير الصحة، غريغ هانت؛ وفق "سكاي نيوز عربية" إنه مع عدم تسجيل إصابات جديدة بمرض كوفيد-19 في بقية أنحاء البلاد؛ فإن أستراليا تشهد أول يوم لها دون انتقال لعدوى المرض منذ التاسع من يونيو، ووجّه الشكر عبر تويتر إلى الطواقم الطبية والشعب الأسترالي عمومًا.

ولم تسجل أستراليا منذ بدء الجائحة سوى ما يزيد قليلًا على 27500 إصابة، ويرجع الفضل في ذلك إلى مسارعتها بإغلاق الحدود الدولية، وفرض قيود التباعد الاجتماعي، وإجراء الفحوص وتعقب المخالطين على نطاق واسع.

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