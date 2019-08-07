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"الأخضر" يبحث عن التعويض بنقاط البحرين

في ثاني مبارياته ببطولة غرب آسيا

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم عند السابعة والنصف من مساء اليوم مواجهته الثانية في بطولة غرب آسيا 2019 في أربيل بالعراق، وذلك بملاقاة نظيره البحرين.

وخسر الأخضر مباراته الافتتاحية أمام الكويت بنتيجة 1-2.

ويسعى الأخضر لتجديد حظوظه في تصدُّر المجموعة؛ إذ يلزمه الفوز في مباراتَيْه أمام البحرين والأردن، وانتظار تعثُّر المنافسين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الأخضر" يبحث عن التعويض بنقاط البحرين
سبق

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم عند السابعة والنصف من مساء اليوم مواجهته الثانية في بطولة غرب آسيا 2019 في أربيل بالعراق، وذلك بملاقاة نظيره البحرين.

وخسر الأخضر مباراته الافتتاحية أمام الكويت بنتيجة 1-2.

ويسعى الأخضر لتجديد حظوظه في تصدُّر المجموعة؛ إذ يلزمه الفوز في مباراتَيْه أمام البحرين والأردن، وانتظار تعثُّر المنافسين.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
01:25 AM

"الأخضر" يبحث عن التعويض بنقاط البحرين

في ثاني مبارياته ببطولة غرب آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم عند السابعة والنصف من مساء اليوم مواجهته الثانية في بطولة غرب آسيا 2019 في أربيل بالعراق، وذلك بملاقاة نظيره البحرين.

وخسر الأخضر مباراته الافتتاحية أمام الكويت بنتيجة 1-2.

ويسعى الأخضر لتجديد حظوظه في تصدُّر المجموعة؛ إذ يلزمه الفوز في مباراتَيْه أمام البحرين والأردن، وانتظار تعثُّر المنافسين.

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