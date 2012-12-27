النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرائع مكة.. جولات رقابية على أفران التميس والبسطات تضبط عدة مخالفات

جاءت للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.. وتمت مصادرة كميات من الأطعمة

نفّذت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جولات رقابية على أفران التميس ضمن نطاق البلدية؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي، أن الجولات الرقابية المنفذة من قِبَل قسم المواد الغذائية والصحة العامة بالبلدية، أسفرت عن ضبط عدة أفران مخالفة، تَمَثلت في ضبط 3 أفران تميس لديها نقص الوزن المقرر، وفرنان لا يوجد لديها أكياس ورقية ولوحة أوزان الخبز، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

من جانب آخر نفّذت الفِرَق الرقابية في بلدية الشرائع، حملاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين في حجز الشرائع، وأسفرت الحملات عن إتلاف 20 مبسطًا عشوائيًّا مخالف، ومصادرة 107 كجم خضروات وفواكه وتسليمها لجمعية "إكرام لحفظ الطعام"، بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد "العصيمي" أن الجولات الميدانية مستمرة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في أفران التميس في المنطقة، وشدد ‫على منع استخدام الأكياس البلاستيكية أو قطع الكرتون الملوثة، والالتزام باستخدام الأطباق الورقية النظيفة، لحفظ أقراص التميس.

ولفت إلى أن للمواطن والمقيم دورًا كبيرًا للحد من انتشار الباعة الجائلين؛ من خلال الشراء من المحلات النظامية المرخصة من البلدية؛ مؤكدًا اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرائع مكة.. جولات رقابية على أفران التميس والبسطات تضبط عدة مخالفات
سبق

نفّذت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جولات رقابية على أفران التميس ضمن نطاق البلدية؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي، أن الجولات الرقابية المنفذة من قِبَل قسم المواد الغذائية والصحة العامة بالبلدية، أسفرت عن ضبط عدة أفران مخالفة، تَمَثلت في ضبط 3 أفران تميس لديها نقص الوزن المقرر، وفرنان لا يوجد لديها أكياس ورقية ولوحة أوزان الخبز، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

من جانب آخر نفّذت الفِرَق الرقابية في بلدية الشرائع، حملاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين في حجز الشرائع، وأسفرت الحملات عن إتلاف 20 مبسطًا عشوائيًّا مخالف، ومصادرة 107 كجم خضروات وفواكه وتسليمها لجمعية "إكرام لحفظ الطعام"، بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد "العصيمي" أن الجولات الميدانية مستمرة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في أفران التميس في المنطقة، وشدد ‫على منع استخدام الأكياس البلاستيكية أو قطع الكرتون الملوثة، والالتزام باستخدام الأطباق الورقية النظيفة، لحفظ أقراص التميس.

ولفت إلى أن للمواطن والمقيم دورًا كبيرًا للحد من انتشار الباعة الجائلين؛ من خلال الشراء من المحلات النظامية المرخصة من البلدية؛ مؤكدًا اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
01:50 PM

شرائع مكة.. جولات رقابية على أفران التميس والبسطات تضبط عدة مخالفات

جاءت للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.. وتمت مصادرة كميات من الأطعمة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
699

نفّذت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جولات رقابية على أفران التميس ضمن نطاق البلدية؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي، أن الجولات الرقابية المنفذة من قِبَل قسم المواد الغذائية والصحة العامة بالبلدية، أسفرت عن ضبط عدة أفران مخالفة، تَمَثلت في ضبط 3 أفران تميس لديها نقص الوزن المقرر، وفرنان لا يوجد لديها أكياس ورقية ولوحة أوزان الخبز، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

من جانب آخر نفّذت الفِرَق الرقابية في بلدية الشرائع، حملاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين في حجز الشرائع، وأسفرت الحملات عن إتلاف 20 مبسطًا عشوائيًّا مخالف، ومصادرة 107 كجم خضروات وفواكه وتسليمها لجمعية "إكرام لحفظ الطعام"، بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد "العصيمي" أن الجولات الميدانية مستمرة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في أفران التميس في المنطقة، وشدد ‫على منع استخدام الأكياس البلاستيكية أو قطع الكرتون الملوثة، والالتزام باستخدام الأطباق الورقية النظيفة، لحفظ أقراص التميس.

ولفت إلى أن للمواطن والمقيم دورًا كبيرًا للحد من انتشار الباعة الجائلين؛ من خلال الشراء من المحلات النظامية المرخصة من البلدية؛ مؤكدًا اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,867
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,718
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,968
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,337

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة