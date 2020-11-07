النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 407 إصابات جديدة بكورونا .. وتعافي 433 حالة

قرابة الـ 54 ألف فحص جديد.. 61% من إصابات كورونا الجديدة بالمملكة "ذكور"

"الصحة": تعافي 433 حالة ليصل إجمالي عدد المتعافين ولله الحمد إلى 336966

كشف تقرير وزارة الصحة اليومي حول مستجدات كورونا في المملكة أن 39% من حالات الاصابة الجديدة المسجلة اليوم تعود لإناث، و61% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11% والبالغين 85%، وكبار السن 4%.

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل (407) حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (350229) حالة، من بينها (7738) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (758) حالة حرجة، كما تم تسجيل (433) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (336966) حالة.

وأوضحت "الصحة" أن الحالات المسجلة وعددها (407) حالة منها 39% إناث، 61% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11% والبالغين 85%، وكبار السن 4%.

فيما بلغ عدد الوفيات (5525) حالة، بإضافة (19) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً"، وكشفت الوزارة أنه تم إجراء (53726) فحصاً مخبرياً جديداً.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قرابة الـ 54 ألف فحص جديد.. 61% من إصابات كورونا الجديدة بالمملكة "ذكور"
سبق

كشف تقرير وزارة الصحة اليومي حول مستجدات كورونا في المملكة أن 39% من حالات الاصابة الجديدة المسجلة اليوم تعود لإناث، و61% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11% والبالغين 85%، وكبار السن 4%.

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل (407) حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (350229) حالة، من بينها (7738) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (758) حالة حرجة، كما تم تسجيل (433) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (336966) حالة.

وأوضحت "الصحة" أن الحالات المسجلة وعددها (407) حالة منها 39% إناث، 61% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11% والبالغين 85%، وكبار السن 4%.

فيما بلغ عدد الوفيات (5525) حالة، بإضافة (19) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً"، وكشفت الوزارة أنه تم إجراء (53726) فحصاً مخبرياً جديداً.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
03:45 PM

قرابة الـ 54 ألف فحص جديد.. 61% من إصابات كورونا الجديدة بالمملكة "ذكور"

"الصحة": تعافي 433 حالة ليصل إجمالي عدد المتعافين ولله الحمد إلى 336966

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
78

كشف تقرير وزارة الصحة اليومي حول مستجدات كورونا في المملكة أن 39% من حالات الاصابة الجديدة المسجلة اليوم تعود لإناث، و61% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11% والبالغين 85%، وكبار السن 4%.

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل (407) حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (350229) حالة، من بينها (7738) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (758) حالة حرجة، كما تم تسجيل (433) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (336966) حالة.

وأوضحت "الصحة" أن الحالات المسجلة وعددها (407) حالة منها 39% إناث، 61% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11% والبالغين 85%، وكبار السن 4%.

فيما بلغ عدد الوفيات (5525) حالة، بإضافة (19) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً"، وكشفت الوزارة أنه تم إجراء (53726) فحصاً مخبرياً جديداً.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,592
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,913
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,997
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,074

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة