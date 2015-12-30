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"الربيعة" يتفقد سير العمل بمركز لقاحات كورونا بجدة.. ويشكر العاملين

اطلع الوزير على الإجراءات المتبعة من بداية التسجيل حتى أخذ اللقاح

تَفَقّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة صباح اليوم الأربعاء، سير العمل بمركز لقاح كورونا بالصالة الجنوبية بمحافظة جدة، يرافقه مدير الشؤون الصحية الدكتور مشعل السيالي وعدد من قياديي صحة جدة.

واطلع الربيعة على الإجراءات المتبعة من بداية التسجيل حتى أخذ اللقاح، والآلية المتبعة هناك، وكيفية التأكد من البيانات المسجلة من قِبَل المواطن أو المقيم حسب الفئات المستهدفة والتحقق منها -والتي وُضعت من قِبَل وزارة الصحة، والاستماع لشرح مفصل عن المركز والدور الذي يقدمه من آلية التخزين للقاح.

وزار الدكتور الربيعة العيادات المخصصة للتطعيم والسعة الاستيعابية بها والعدد المستهدف لكل عياده، والوقت المستغرق للشخص في أخذ اللقاح.

وفي الختام الْتقى عددًا من المواطنين والمقيمين أثناء تواجدهم في أماكن الانتظار لتناول اللقاح، وقد أبدوا إعجابهم بالخدمات المقدمة من قِبَل الوزارة والعناية بهم والتي تضاهي المراكز العالمية، وفق بروتوكولات عالية في التباعد الاجتماعي لكل غرفة.

وقدّم الربيعة شكره وتقديره للعاملين بالمركز؛ مثمنًا الدور الذي يقومون به، والسعي في تحقيق الهدف المأمول لأخذ اللقاح لكل المواطنين والمقيمين وتقديم العناية الصحية لهم.

وزير الصحة توفيق الربيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الربيعة" يتفقد سير العمل بمركز لقاحات كورونا بجدة.. ويشكر العاملين
سبق

تَفَقّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة صباح اليوم الأربعاء، سير العمل بمركز لقاح كورونا بالصالة الجنوبية بمحافظة جدة، يرافقه مدير الشؤون الصحية الدكتور مشعل السيالي وعدد من قياديي صحة جدة.

واطلع الربيعة على الإجراءات المتبعة من بداية التسجيل حتى أخذ اللقاح، والآلية المتبعة هناك، وكيفية التأكد من البيانات المسجلة من قِبَل المواطن أو المقيم حسب الفئات المستهدفة والتحقق منها -والتي وُضعت من قِبَل وزارة الصحة، والاستماع لشرح مفصل عن المركز والدور الذي يقدمه من آلية التخزين للقاح.

وزار الدكتور الربيعة العيادات المخصصة للتطعيم والسعة الاستيعابية بها والعدد المستهدف لكل عياده، والوقت المستغرق للشخص في أخذ اللقاح.

وفي الختام الْتقى عددًا من المواطنين والمقيمين أثناء تواجدهم في أماكن الانتظار لتناول اللقاح، وقد أبدوا إعجابهم بالخدمات المقدمة من قِبَل الوزارة والعناية بهم والتي تضاهي المراكز العالمية، وفق بروتوكولات عالية في التباعد الاجتماعي لكل غرفة.

وقدّم الربيعة شكره وتقديره للعاملين بالمركز؛ مثمنًا الدور الذي يقومون به، والسعي في تحقيق الهدف المأمول لأخذ اللقاح لكل المواطنين والمقيمين وتقديم العناية الصحية لهم.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
12:51 PM

"الربيعة" يتفقد سير العمل بمركز لقاحات كورونا بجدة.. ويشكر العاملين

اطلع الوزير على الإجراءات المتبعة من بداية التسجيل حتى أخذ اللقاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تَفَقّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة صباح اليوم الأربعاء، سير العمل بمركز لقاح كورونا بالصالة الجنوبية بمحافظة جدة، يرافقه مدير الشؤون الصحية الدكتور مشعل السيالي وعدد من قياديي صحة جدة.

واطلع الربيعة على الإجراءات المتبعة من بداية التسجيل حتى أخذ اللقاح، والآلية المتبعة هناك، وكيفية التأكد من البيانات المسجلة من قِبَل المواطن أو المقيم حسب الفئات المستهدفة والتحقق منها -والتي وُضعت من قِبَل وزارة الصحة، والاستماع لشرح مفصل عن المركز والدور الذي يقدمه من آلية التخزين للقاح.

وزار الدكتور الربيعة العيادات المخصصة للتطعيم والسعة الاستيعابية بها والعدد المستهدف لكل عياده، والوقت المستغرق للشخص في أخذ اللقاح.

وفي الختام الْتقى عددًا من المواطنين والمقيمين أثناء تواجدهم في أماكن الانتظار لتناول اللقاح، وقد أبدوا إعجابهم بالخدمات المقدمة من قِبَل الوزارة والعناية بهم والتي تضاهي المراكز العالمية، وفق بروتوكولات عالية في التباعد الاجتماعي لكل غرفة.

وقدّم الربيعة شكره وتقديره للعاملين بالمركز؛ مثمنًا الدور الذي يقومون به، والسعي في تحقيق الهدف المأمول لأخذ اللقاح لكل المواطنين والمقيمين وتقديم العناية الصحية لهم.

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